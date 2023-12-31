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元旦連假花蓮2山友摔傷 空勤直升機一同吊掛救援

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

許多山友趁元旦3天連假登山迎接2024年，2名山友卻相繼受傷，54歲郭姓男山友昨天攀登馬比杉山時不慎在雪地滑倒，導致頭部受傷一度昏迷，意識恢復後無法行走。另名23歲林姓女山友今天在攀登無名山時跌倒骨折，無法行走，空勤總隊獲報後，將2人一起吊掛下山送醫。

郭男昨天與同行6名隊友，在南湖群峰陶塞峰往馬比杉山行走過程中，不慎在雪地裡滑倒撞到頭，一度昏迷不醒，好在意識順利恢復，考量無法走下山便通報求援，於南湖山屋待援。林女今天與登山團體攀登北二段甘薯南峰山至無名山途中跌倒，右腳疑似骨折，無法行動，也申請救援。

空勤總隊見今天上午山區天氣許可，清晨派遣花蓮黑鷹直升機執行南湖山救援任務，清晨6時52分起飛後，在救援途中，臨時接到林女摔傷骨折待救任務。上午7時10分，先抵達甘藷峰目標區搜索，卻沒發現林女，考量南湖山屋天候容易有雲霧優先前往，成功將郭男吊掛上機後，再重返甘藷南峰山區找尋傷者。

空勤人員在7時37分，發現有山友頻頻在地面上揮著白色衣物，確認為待救者並完成低空偵察，47分完成吊掛作業返航，並在8時許於德興棒球場落地，由救護車將2名傷者送醫治療。

郭姓男山友（後右）不慎在雪地滑倒一度昏迷，所幸意識恢復，但無法行走；另名林姓女山友（前）則在攀登無名山時跌倒骨折，空勤總隊出動直升機，將2人一起吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊提供
郭姓男山友（後右）不慎在雪地滑倒一度昏迷，所幸意識恢復，但無法行走；另名林姓女山友（前）則在攀登無名山時跌倒骨折，空勤總隊出動直升機，將2人一起吊掛下山送醫治療。圖／空勤總隊提供

山友 骨折

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