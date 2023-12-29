涉關閉知名集運物流網站竊會員資料 主嫌遭警送辦

某知名集運物流網日前無預警關閉，影響許多消費者，刑事局查出，曾是此公司合夥人的游姓男子涉與工程師合作關網站，並竊取會員個資給另家同類型公司，警詢後把游男等3人送辦。

刑事警察局今天召開記者會，偵九大隊第二隊長張伊君說，去年11月間發現許多網路聊天室，熱烈討論某美國集運物流網站忽然無預警關閉，業者也在臉書（Facebook）粉絲專頁公告網站被惡意關閉，經詢問業者發現，網站確實已關閉且無法運作。

她指出，事後發現曾在此集運物流網站註冊會員的多數人，在網站關閉期間，曾收到另家新成立公司所寄發的廣告電子郵件，經研判恐有個資外洩疑慮，組專案小組偵辦。

警方查出，曾是此集運物流網站合夥人的42歲游姓男子，疑與此網站發生經營糾紛，事後委託擔任此網站外包廠商的陳姓工程師合作關閉被害公司網站，導致停擺約12天，讓被害公司總財損約新台幣1200萬餘元，期間並涉嫌把會員訂單資料，轉移給由31歲林姓男子掛名負責人的另家同類型公司。

警方掌握線索情資多月，今年7月派員赴台中市、南投縣等處搜索，逮捕陳姓工程師及林姓負責人到案，12月間再循線逮捕主嫌游男到案，查扣手機、電腦及19萬筆個人資料等電磁紀錄。

刑事局警詢後依違反個人資料保護法、背信、妨害電腦使用等罪嫌，把游男等3人移送台中地檢署偵辦。

警方表示，此被害知名集運物流網站是提供代購業及民眾在美國購物後，可先把商品暫放在美國境內倉庫，等貨物達一定數量後，再協助寄到台灣，省下運費。