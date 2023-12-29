影／高雄新興區桌遊店遭砸店 警懷疑債務糾紛引起

網傳高雄新興區中山一路與民生二路口的砸店影片，多名男子持棍棒闖入店家砸毀玻璃門等設備，高雄警方今天初步了解，是某桌遊主題餐廳疑債務糾紛，遭人砸店，但店方未報案，警方正聯絡桌遊店負責人了解內情。

網路「黑色豪門企業」貼出這段僅不到1分鐘的影片，指內容是昨天凌晨約4、5名男子戴口罩進入桌遊店後，傳出一陣砸物聲響，玻璃門也被砸裂。

影片傳開，經高雄市警方查證，事故地點是高雄市新興區中山一路與民生二路口的某桌遊主題餐廳，掛著「星星娛樂」燈名，但是新興警分局表示，沒接獲店家報案。