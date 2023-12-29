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影／高雄新興區桌遊店遭砸店 警懷疑債務糾紛引起

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳高雄新興區中山一路與民生二路口的砸店影片，多名男子持棍棒闖入店家砸毀玻璃門等設備，高雄警方今天初步了解，是某桌遊主題餐廳疑債務糾紛，遭人砸店，但店方未報案，警方正聯絡桌遊店負責人了解內情。

網路「黑色豪門企業」貼出這段僅不到1分鐘的影片，指內容是昨天凌晨約4、5名男子戴口罩進入桌遊店後，傳出一陣砸物聲響，玻璃門也被砸裂。

影片傳開，經高雄市警方查證，事故地點是高雄市新興區中山一路與民生二路口的某桌遊主題餐廳，掛著「星星娛樂」燈名，但是新興警分局表示，沒接獲店家報案。

新興警分局初步了解，疑店家與他人有債務糾紛，對方找人要債，才砸店洩憤，警方已組成專案查緝小組，將全力緝捕相關滋事人士到案，不過警方仍聯繫桌遊主題餐廳負責人當中，確實砸店原因，仍待警方調查。

網傳一段砸店影片，經警方初步了解，是高雄市新興區轄區的商家，但警方表示沒接獲報案。圖／擷取自黑色豪門企業
網傳一段砸店影片，經警方初步了解，是高雄市新興區轄區的商家，但警方表示沒接獲報案。圖／擷取自黑色豪門企業

桌遊 餐廳 影片

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