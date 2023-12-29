高雄併排違規車吃了無敵星星？ 警回應理由讓網友炸鍋

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，檢舉魔人重出江湖。引發民怨沸騰，交通部拋出騎樓違停可「因地制宜」，高雄市交通局研議辦法尚無下文，先前即傳出市警局下指導棋要基層少開單；近來有網友發現檢舉併排違規，警方卻回信指「未妨礙人車通行，不予舉發」，讓網友氣炸，質疑違規併排是吃了「無敵星星」還是「黃馬褂」。

鼓山警分局搬出交通部函示回應指出，針對民眾檢舉臨停、違停案件遵循交通部公共運輸及監理司於112年12月5日所發函審認原則審查，執行告發。因該違停狀況未具備違停行為完整影像、妨害人車通行影像，即以處理細則23條檢舉未檢附具體要件予以駁回。

臉書社團「靠北Police」有網友對高雄市處理交通違規罰單狀況貼文，文中指出，交通部對於違規停車的新規定，總局會議提報讓高譚市每個分局承辦人壓力都很大，他都懂，但上周有朋友傳了幾張晚上在裕誠路上拍的併排照，前後隔了好幾秒，且綠燈通行，但檢舉卻被承辦巡佐打槍，回信指「臨時並排停車因未妨礙人車通行，所以不予舉發」。

該名網友對於警方回應，訝異指出，「欸拜託…..，瑞豐夜市對面的裕誠路上耶！你跟我說說『未妨礙人車通行』，這是黃馬掛還是無敵星星？多少用路人為了閃避並排停車，而切入內側車道造成傷亡的情形？客觀的認為併排能讓人車通行嗎？」

有網友認為「身為機車通勤族，路上遇到併排真的很……」；有網友則酸「選舉過後就恢復正常啦！」

瑞豐夜市轄區的左營警分局和鼓山警分局，不約而同均搬出交通部函示回應；左營分局指出，有關民眾所反映路段，經檢視文內提及瑞豐夜市對面的裕誠路上，係屬鼓山分局轄區，對於有關民眾檢舉違反臨時停車規定案件，分局均依交通部8月9日及12月5日函示規定。

左營分局表示，要求所屬「有關違反道路交通管理處罰條例第55條規定之事件，無論當場稽查或受理民眾檢舉，係均應兼顧裁罰細則第12條第1項第5款所規定，得施以勸導免予舉發之規定審認處理」，確實審認個案是否符合得施以勸導之要件。

鼓山警分局則指，針對民眾檢舉臨停、違停案件，均遵循交通部公共運輸及監理司於12月5日所發函審認原則採二級審查，第1階段為程序審如未具備違停行為完整影像、妨害人車通行影像，即以處理細則23條檢舉未檢附具體要件駁回。