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台南安南傳虐狗 網路發起私刑正義 警方蒐證查辦

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有民眾在網路po文，指昨半夜聽聞屋外傳出摔東西的聲音，查看竟發現是一名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，女子虐狗的影片曝光後讓網友相當氣憤，隨即有民眾肉搜出其安南住處，自詡是「大谷翔平」到場丟擲雞蛋，警方呼籲民眾理性，勿私刑正義，以免誤法。

據悉，該名女子是替友人照顧小柯基，晚間帶狗狗外出散步並餵食時，疑似因心情不佳，又遭狗狗抓咬傷，一怒之下拉扯狗繩，將小柯基懸空拋起後重摔在地，整個案發過程全被附近民眾拍下，隨即通報動保處。

南市動保處昨天獲報後，趕緊前往事發處調查，目前已將小柯基帶回收容，後續將依法開罰，最高可處7萬5千元罰金。

然而，該段影片在網路發酵，「馬的，么壽死，是要催死牠嗎？那是打牠的聲音嗎？」愛狗人士指「我們每天在網上救浪狗貓，牠在台南虐狗，我超想揍這屎八婆！」有民眾高效率肉搜出該住戶，甚至群集前往該處丟擲雞蛋，還po「大谷翔平」，指自家投手，有人要簽約？

「我已確定被救援出。」愛狗人士報案之餘指出，聽說有人聚眾去砸雞蛋，在這他要以過來人的身分，語重心長跟各位宣導，台灣法規對於虐待動物非常輕，都是行政裁罰罰錢而已，我們去處理人反而還比女飼主虐狗所要承擔的罪責還重，很容易正義人士反倒吃上刑事官司。

市警三分局昨晚9時許接獲報案，安南區環館北路附近有人車聚集影響安寧，員警立即到場查處。經查，有民眾因虐狗影片群情激憤，陸續聚集安南區環館北路附近，疑似欲搜尋網傳虐狗人員住處而聚集，且有丟擲雞蛋情事。

警方指出，案經台南市動物防疫保護處派員查辦，昨晚間完成筆錄，並扣留該犬隻，安置在動物之家；虐狗行為已違反動物保護法第6條規定，後續將由台南市動物防疫保護處依法裁處。

警方呼籲，民眾理性，勿再有聚集到場，而滋擾附近住戶等行為，以免誤觸法令，同時也會加強網路情蒐和巡邏，以避免相關衝突發生。另網傳影片有民眾至現場丟擲雞蛋情事，因已涉嫌刑法公然侮辱罪，將蒐證查辦。

市議員蔡麗青表示，飼主已違反動保法規定，動保處已依法沒入犬隻，安置在本市動物之家，請大家放心。圖／南市動保處提供
市議員蔡麗青表示，飼主已違反動保法規定，動保處已依法沒入犬隻，安置在本市動物之家，請大家放心。圖／南市動保處提供
有民眾po文指出，有名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，台南安南區女子虐狗的影片曝光後讓網友相當氣憤。圖／取自網路
有民眾po文指出，有名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，台南安南區女子虐狗的影片曝光後讓網友相當氣憤。圖／取自網路

虐狗 雞蛋 台南

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