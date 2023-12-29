台南驚傳虐狗事件 小柯基犬遭怒摔引網友氣憤

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南有一名民眾在網路po文，指昨半夜聽聞屋外傳出摔東西的聲音，查看竟發現是一名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，女子虐狗的影片曝光後讓網友相當氣憤，南市動保處昨(28日)獲報後，趕緊前往事發處調查，目前已將小柯基帶回收容，後續將依法開罰，最高可處7萬5千元罰金。

據悉，該名女子是替友人照顧小柯基，晚間帶狗狗外出散步並餵食時，疑似因心情不佳，又遭狗狗抓咬傷，一怒之下拉扯狗繩，將小柯基懸空拋起後重摔在地，整個案發過程全被附近民眾拍下，隨即通報動保處。

南市動保處表示，獲報後已隨即前往該名女子住處進行調查，小柯基飼主第一時間得知後也相當著急，雖已帶狗狗到動物醫院檢查，不過，動保處人員仍將小柯基沒入帶回收容，初步確認狗狗目前行走並無大礙，因該女子的行為已明顯違反動保法，後續將依法開罰，最高可處7萬5千元罰金。

小柯基已由南市動保處人員帶回收容，目前並無大礙。圖／南市動保處提供
小柯基已由南市動保處人員帶回收容，目前並無大礙。圖／南市動保處提供

柯基 狗狗

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