台南驚傳虐狗事件 小柯基犬遭怒摔引網友氣憤

台南有一名民眾在網路po文，指昨半夜聽聞屋外傳出摔東西的聲音，查看竟發現是一名女子拉扯狗繩，讓小柯基懸空後多次重摔在地，女子虐狗的影片曝光後讓網友相當氣憤，南市動保處昨(28日)獲報後，趕緊前往事發處調查，目前已將小柯基帶回收容，後續將依法開罰，最高可處7萬5千元罰金。

據悉，該名女子是替友人照顧小柯基，晚間帶狗狗外出散步並餵食時，疑似因心情不佳，又遭狗狗抓咬傷，一怒之下拉扯狗繩，將小柯基懸空拋起後重摔在地，整個案發過程全被附近民眾拍下，隨即通報動保處。