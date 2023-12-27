綠島油汙染黑北海岸 新北動員百人清除…清運逾1千公斤廢棄物

北海岸貢寮、瑞芳等地區海岸，12月4日起陸續有民眾發現遭重油汙染，新北市環保局與海保署研判與台東綠島海邊不明重油汙染有關，派出上百名公私人力清除，清運超過1415公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物，不過隨著洋流影響，這幾天仍有零星事件，新北市環保局表示，目前持續派員清理中。

新北市環保局表示，自本月4日陸續接獲民眾通報貢寮區香蘭、馬崗潮間帶及海蝕平台、瑞芳區鼻頭角公園、金山區中角灣沿海等地遭受重油汙染，經海保署模擬洋流發現，該油汙是從台灣東部流往東北部，研判是本月3日台東綠島海邊受不明重油汙染衍生事件，目前除新北外、台東、宜蘭、基隆潮境沿岸亦受到影響。

環保局表示，接獲通報的第一時間已啟動應變機制，與在地漁會、馬崗安檢所、鼻頭安檢所、海巡署岸巡隊等相關單位密切合作，調度應變資材包括吸油棉片、吸油棉索、棉布手套、鞋套等至汙染地區，並派遣應變人員展開染清除作業。

除官方單位，環保局所屬水環境巡守隊、淨海合作社店家及台灣湛藍海洋聯盟也組成志工隊，與海巡署岸巡隊共同投入清除作業，並防止油汙擴散。

環保局指出，此案至今共動員應變隊58人、岸巡隊32人及清潔隊員、漁會漁民及志工隊等超過上百名人力協助，已清運約1415公斤吸附油汙的清理資材及廢棄物。26日9時許再度獲報香蘭地區海蝕平台上仍有油汙情形，已連續兩日再派員前往清理，現場也有熱心民眾特地前來協助。

環保局表示，若民眾有意加入協助清理行列，考量人身安全，建議以貢寮區香蘭地區為主，清理資材如吸油棉可至「不一樣的石花凍」店家領用，盛裝油汙垃圾的環境維護袋可至「卯澳小吃」或貢寮區清潔隊，事前務必先與店家及清潔隊聯繫約定領取時間，以免撲空。