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疑煞車失靈車墜30米邊坡…菲籍旅行團合歡山旅遊 8人全救出送醫

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

菲律賓一支7人旅行團從桃園包車遊台，今天結束合歡山遊程，下山時行經台14甲線15.8K梅峰段，疑煞車失靈，失控衝撞對向護欄後翻落30米深坡，連同司機8人受傷送醫，其中3人傷勢較重，但尚無生命危險，詳細肇因仍待釐清。

南投縣消防局指出，今天下午4時40分獲報，台14甲線合歡山公路約15.8K處有廂型車翻落山谷事故，初步回報事發點深達30米，且車上有載客，立刻調遣仁愛、中心碑、南投、國姓、埔里、草屯、雙冬分隊及第二大隊人車馳援搶救。

由於，該輛廂型車輛翻落深坡，且事發時已將近傍晚，溫度驟降，且山區起霧、視線昏暗，救援難度高，神鷹山區搜救隊清境中隊獲悉該起事故也派員救援，警消及民間救難團體合力下，於晚上8時40分將8人全數救出，並且送醫救治。

據了解，受傷7名旅客均為菲律賓籍，年約20、30歲，網路揪團來台旅遊，團中有朋友、姊妹、夫妻檔等共3男4女，7人均於21日抵台，從桃園包車出發，由33歲莊姓女司機駕車帶團，預計25日結束遊台行程，再各自陸續返回菲國。

警方調查，該旅行團今天既定行程就是前往合歡山旅遊，但下山行經台14甲線15.8K梅峰段，車輛突失控衝入對向車道，撞到護欄後翻落至逾30米深邊坡，車內8人被救出時，意識均清醒，其中3人傷勢較重，尚無生命危險。

受傷的女性遊客指稱，司機開車速度很快，她們感到相當害怕，嚇到要她不要開那麼快，之後司機又說，踩不到煞車；對此，警方表示，該起事故係因機件故障或人為超速釀禍，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供
一輛8人廂型車今行經台14甲線15.8K梅峰段失控摔落30米深坡，經警消搶救，已車上8人全部救出送醫。圖／民眾提供

合歡山 旅行團 失控 菲律賓

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