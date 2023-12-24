防大型車成道路殺手 板橋警強力取締開罰3430件

新北市板橋區環河西路日前發生大型車與機車死亡車禍。板橋警方為防制大型車事故發生，自12月起規劃為期1個月取締大型車執法專案，針對砂石車、大貨車實施攔檢，並加強取締超載、闖紅燈違規行為。本月迄今告發取締大型車、砂石車各項違規125件，以最高罰則計算共開罰超過67萬元，展現警方強勢執法決心。

板橋分局表示，警方於大型車行經路段如板城路、環河西路五段、環漢路、新崑路及四川路沿線編排專案勤務取締，提醒大型車駕駛務必遵守道路交通安全規則，以維護用路人安全與道路秩序。今年迄今已取締大型車違規3430件。

板橋分局長黃南山呼籲，大型車輛因體積及車身較一般車輛大，行車視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度不像小型車來的高，容易因為視野死角與內輪差影響引發事故，提醒機慢車駕駛人切勿與大型車併行，行近路口記得「慢、看、停」，才能避免發生交通事故。