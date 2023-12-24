快訊

貧窮限制想像！周揚青曬豪宅內「巨型聖誕樹」 網驚：根本商場等級

突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

影／打破歷年紀錄...南投千人焢窯 造出「逾2米高大窯」比成人還高

防大型車成道路殺手 板橋警強力取締開罰3430件

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區環河西路日前發生大型車與機車死亡車禍。板橋警方為防制大型車事故發生，自12月起規劃為期1個月取締大型車執法專案，針對砂石車、大貨車實施攔檢，並加強取締超載、闖紅燈違規行為。本月迄今告發取締大型車、砂石車各項違規125件，以最高罰則計算共開罰超過67萬元，展現警方強勢執法決心。

板橋分局表示，警方於大型車行經路段如板城路、環河西路五段、環漢路、新崑路及四川路沿線編排專案勤務取締，提醒大型車駕駛務必遵守道路交通安全規則，以維護用路人安全與道路秩序。今年迄今已取締大型車違規3430件。

板橋分局長黃南山呼籲，大型車輛因體積及車身較一般車輛大，行車視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度不像小型車來的高，容易因為視野死角與內輪差影響引發事故，提醒機慢車駕駛人切勿與大型車併行，行近路口記得「慢、看、停」，才能避免發生交通事故。

板橋警方攔查水泥預拌車。記者黃子騰／翻攝
板橋警方攔查水泥預拌車。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在大型車常經過路段進行攔查取締。記者黃子騰／翻攝
板橋警方在大型車常經過路段進行攔查取締。記者黃子騰／翻攝

砂石 車禍 新北

延伸閱讀

影／蘆洲警加強取締大型車 3天開罰超過60萬元

一人也能獨享大餐！ 板橋「酸菜魚」首選 搭配麵體的創新結合好滋味

板橋馬路爆管淹水開挖中 這22里共18347戶停水到明早

影／板橋「馬路爆管」大淹水 1萬戶受影響、交通堵塞

相關新聞

突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

雲林縣一名29歲林姓男子，昨天晚間與朋友到古坑鄉山區一間露天咖啡廳喝咖啡，聊天時，疑因室外氣溫驟降，太冷引起身體不適，突...

濃煙直竄天際！竹北鐵皮屋快炒店遭大火吞噬 消防局急派9車22人搶救

新竹縣竹北市中央路一家快炒店，今天下午2時許發生火警意外，新竹縣消防局獲報後，立即派遣9車22人前往搶救，所幸當時用餐客...

北港一民宅中午疑瓦斯爆炸 1婦人受困送醫命危

雲林縣北港鎮興隆街一處民宅今天中午紡12時許從宅中冒出濃煙，現場濃煙瀰漫，鄰居發現報案，消防局調派北港、水林、元長等消防...

台南市廟會160多個陣頭上街 南警：分早中晚3班交管

台南市中西區一間寺廟舉辦三朝祈安清醮大典，今天送天師回鑾，今天吸引全台交陪境友廟共160多陣頭聚集。警方說，因參加陣頭實...

虔誠信徒做公益…捐贈3百萬高頂救護車 提升北市緊急醫療救護能力

台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮，捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車，今由消防局長莫懷祖代表接受捐贈，消防局...

影／撞擊瞬間曝光！彰化直行車疾駛撞迴轉車 兩駕駛均受傷送醫

彰化市彰興路二段與彰南路三段1巷口，昨天中午發生迴轉車被直行車側撞車禍，撞擊力極大，兩駕駛人均受傷送醫。車禍監視畫面今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。