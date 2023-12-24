快訊

南韓冬天不關水龍頭「好浪費」？ 原因曝光：台灣高山也會

預售屋低樓層沒車位！她苦惱是否買頂樓 網見1點勸逃：這才是大問題

賴清德萬里老家鄰居發給社會公開信 「到底要把我們逼到哪裡？」

影／銀樓槍案嫌犯10次變裝換車逃高雄 宜警寒流夜逮人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭日前發生銀樓搶奪案，一名曾來旅遊的20歲薛嫌發現羅東街上多間傳統銀樓，他因欠債行搶，20日上午到銀樓佯裝賣金項鍊，下午想去買回、又挑選更重金飾，卻抓了2條共4.8兩的金項鍊跑了，逃逸時費周章變裝3次、換車7趟，就在冬至夜嫌犯想去看阿嬤，被警方逮捕，連同2名共犯一起送辦。

羅東鎮中山路段銀樓於20日下午3點多發生槍案，嫌犯搶奪2條金項鍊，業者損失40萬元。宜警獲報立即由羅東分局及刑警大隊共組專案小組，動員上百警力，冬至前頂著體感5度寒流低溫，歷經60小時追緝，並調閱新北、宜蘭、桃園及高雄等地上千支監視器，最後新北中和分局支援，在22日「冬至」深夜在中和區將薛姓搶匪圍捕歸案，起出已遭變賣的金項鍊。

警方調查，20歲薛姓嫌犯新北市人，疑似當過車手，欠下大筆債務，因曾來旅遊發現羅東鎮上有多間傳統銀樓，於是萌生歹意行搶；薛嫌與蕭姓女友先是在銀樓附近勘查地形，20日當天上午及下午各去一趟銀樓，下午搶走2條金項鍊後搭乘計程車落跑。

警方查出狡猾的薛嫌逃到宜蘭市某百貨公司變裝，原本穿白拖鞋換成黑布鞋、穿長褲也換成長褲，變裝3次、換車7趟，逃逸到台北、新北及高雄地區，遁逃千里，逃逸期間有鍾姓友人接應。

專案小組在案發當天拘提蕭姓女友與鍾姓友人到案，另發現薛嫌另涉及新北市中和區一起銀樓竊案，兩縣市共組專案小組，得知薛嫌與阿嬤感情很好，薛連絡阿嬤於冬至當晚在中和住家附近見面，要拿錢給阿嬤，但已被警方掌握行蹤，被逮依搶奪罪送辦。

專案小組動作快，案發當天就得知2條被搶的金項鍊以14萬多變賣到宜蘭礁溪鄉某銀樓，起出贓物還給業者，銀樓老闆熱淚盈眶，感謝警方在寒流暗夜中全力追緝，守住老百姓的財產。

宜蘭縣警察局長林武宏提醒，年關將近，銀樓珠寶相關行業要注意防竊防搶，務必增設警民連線系統，遇到緊急事故立刻撥打110報案，警方也將針對轄區各銀樓、珠寶行加強巡守及防竊，讓民眾安心過年。

在銀樓佯裝挑選金項鍊，卻抓了2條金項鍊就跑。圖／警方提供
在銀樓佯裝挑選金項鍊，卻抓了2條金項鍊就跑。圖／警方提供
2條被搶的金項鍊約4.8兩重，業者失而復得。圖／警方提供
2條被搶的金項鍊約4.8兩重，業者失而復得。圖／警方提供
搶銀樓的嫌犯在百貨公司換裝後繼續逃逸。圖／警方提供
搶銀樓的嫌犯在百貨公司換裝後繼續逃逸。圖／警方提供
2條被搶的金項鍊約4.8兩重，業者失而復得。記者戴永華／攝影
2條被搶的金項鍊約4.8兩重，業者失而復得。記者戴永華／攝影
嫌犯賣掉金項錬換得14萬餘元，欠錢還債後身上剩不到3000元。記者戴永華／攝影
嫌犯賣掉金項錬換得14萬餘元，欠錢還債後身上剩不到3000元。記者戴永華／攝影

銀樓 宜蘭

延伸閱讀

寒流結束換冷氣團接力…醫曝2大失溫症狀 做3件事自救

揮別寒流今再迎冷氣團 跨年元旦暫無強冷空氣南下

影／不畏寒流一身辣裝登場！安心亞基隆開唱超嗨：我還流汗了

影／詐欺慣犯中和銀樓騙走金項鍊 警追一周逮到人

相關新聞

怎載的？高雄賊騎機車偷大金爐 滑稽竊行影像曝光

薛姓男子前天傍晚騎機車見高雄市鳳山火車站附近空地有一只白鐵金爐和角鋼，先載走角鋼後折返，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落...

影／銀樓槍案嫌犯10次變裝換車逃高雄 宜警寒流夜逮人

宜蘭日前發生銀樓搶奪案，一名曾來旅遊的20歲薛嫌發現羅東街上多間傳統銀樓，他因欠債行搶，20日上午到銀樓佯裝賣金項鍊，下...

高雄港水泥船機房起火竄濃煙 港消灌救2個多小時

停靠高雄港44號碼頭的一艘水泥貨輪，今上午9時30分許發生火警，高雄港務消防隊獲報後派出8車15人到場，高雄市消防局也支...

花蓮警推電子巡簽取代紙本 預計1年省10萬張紙

花蓮縣警察局以電子巡簽系統，取代傳統巡邏箱紙本巡簽方式，本月起全縣5分局更換為M-Police行動載具晶片感應簽巡，警員...

新北無照男下班累壞騎車睡著 衝進消防隊大門撞碎玻璃

新北市18歲李姓男子日前騎機車行經中和區莒光路時，疑因疲勞駕駛精神不濟，機車直接衝進新北市消防局國光消防分隊大門，導致大...

高雄3男餐廳電梯擦出火花 警到場還互嗆被噴辣椒水制伏

陳姓和謝姓兩名男子今晨酒後在高雄市三民區一家複合式KTV搭電梯，遇不認識的李姓男子，陳、謝兩人喝茫和李發生肢體碰觸衍生口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。