影／銀樓槍案嫌犯10次變裝換車逃高雄 宜警寒流夜逮人

宜蘭日前發生銀樓搶奪案，一名曾來旅遊的20歲薛嫌發現羅東街上多間傳統銀樓，他因欠債行搶，20日上午到銀樓佯裝賣金項鍊，下午想去買回、又挑選更重金飾，卻抓了2條共4.8兩的金項鍊跑了，逃逸時費周章變裝3次、換車7趟，就在冬至夜嫌犯想去看阿嬤，被警方逮捕，連同2名共犯一起送辦。

羅東鎮中山路段銀樓於20日下午3點多發生槍案，嫌犯搶奪2條金項鍊，業者損失40萬元。宜警獲報立即由羅東分局及刑警大隊共組專案小組，動員上百警力，冬至前頂著體感5度寒流低溫，歷經60小時追緝，並調閱新北、宜蘭、桃園及高雄等地上千支監視器，最後新北中和分局支援，在22日「冬至」深夜在中和區將薛姓搶匪圍捕歸案，起出已遭變賣的金項鍊。

警方調查，20歲薛姓嫌犯新北市人，疑似當過車手，欠下大筆債務，因曾來旅遊發現羅東鎮上有多間傳統銀樓，於是萌生歹意行搶；薛嫌與蕭姓女友先是在銀樓附近勘查地形，20日當天上午及下午各去一趟銀樓，下午搶走2條金項鍊後搭乘計程車落跑。

警方查出狡猾的薛嫌逃到宜蘭市某百貨公司變裝，原本穿白拖鞋換成黑布鞋、穿長褲也換成長褲，變裝3次、換車7趟，逃逸到台北、新北及高雄地區，遁逃千里，逃逸期間有鍾姓友人接應。

專案小組在案發當天拘提蕭姓女友與鍾姓友人到案，另發現薛嫌另涉及新北市中和區一起銀樓竊案，兩縣市共組專案小組，得知薛嫌與阿嬤感情很好，薛連絡阿嬤於冬至當晚在中和住家附近見面，要拿錢給阿嬤，但已被警方掌握行蹤，被逮依搶奪罪送辦。

專案小組動作快，案發當天就得知2條被搶的金項鍊以14萬多變賣到宜蘭礁溪鄉某銀樓，起出贓物還給業者，銀樓老闆熱淚盈眶，感謝警方在寒流暗夜中全力追緝，守住老百姓的財產。