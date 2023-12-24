影／三重抓娃娃機店密室開賭 警方拿板凳攻堅業者看傻眼

新北市三重區1家抓娃娃店暗藏賭博電玩，日前業者深夜打開鐵捲門送客時，突然有1群人拿著板凳衝進店門，業者看傻眼愣在門外。原來是警察攻堅，拿板凳則是怕鐵捲門被放下，店內密室被撞開共查獲25台賭博電玩、賭資29萬元，業者依賭博罪嫌移送法辦、2名賭客依社維法裁罰。

三重警分局淨化選前治安加強查緝賭博，掌握情資顯示三重區三和路一段這家店，利用抓娃娃機台作為掩護，後方另有木板隔間牆密室，擺放多款賭博性電玩供賭客選擇，每次可投入500元、1千元、2千元紙鈔開賭。