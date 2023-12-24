影／三重抓娃娃機店密室開賭 警方拿板凳攻堅業者看傻眼
新北市三重區1家抓娃娃店暗藏賭博電玩，日前業者深夜打開鐵捲門送客時，突然有1群人拿著板凳衝進店門，業者看傻眼愣在門外。原來是警察攻堅，拿板凳則是怕鐵捲門被放下，店內密室被撞開共查獲25台賭博電玩、賭資29萬元，業者依賭博罪嫌移送法辦、2名賭客依社維法裁罰。
三重警分局淨化選前治安加強查緝賭博，掌握情資顯示三重區三和路一段這家店，利用抓娃娃機台作為掩護，後方另有木板隔間牆密室，擺放多款賭博性電玩供賭客選擇，每次可投入500元、1千元、2千元紙鈔開賭。
警方蒐證後向新北地方法院聲請搜索票獲准，安排警力埋伏監控，19日凌晨1時50分許趁33歲陳姓負責人打開鐵捲門送客，立刻衝進去直搗密室破門，最後共查扣賭資29萬4200元、賭博機台25台、點鈔機、籌碼彩票、監視器、帳冊等證物，警詢後將陳姓業者依違反電子遊戲場業管理條例及刑法賭博罪嫌移送地檢署，2名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。
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