嘉義市2天3人不治…28歲職業軍人疑天寒猝死 自家大樓前倒地不起

寒流來襲，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人昨天上午突然倒在自家大樓前，緊急送醫搶救不治，檢警相驗，因無外傷、病史，研判心血管疾病造成，將擇期解剖釐清死因。消防局說，昨今天2天共3人不治。

檢警說，蔡姓職業軍人昨天上午11點11分，走在新榮路自家大樓1樓，突然倒地不起，大樓管理人員發現通報119，救護人員趕到，蔡男呈現OHCA（心肺功能停止），緊急送醫急救，中午12點10分醫師宣告不治。

法醫相驗，蔡男無明顯外傷及重大疾病就醫病史，初步研判天氣寒冷引起心血管疾病，不過，仍須擇期解剖釐清確切死因。消防局說，昨今天2天共3人不治，今天有名97歲老人疑天寒猝死，家人不送醫。

氣象署發布低溫特報，受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，呼籲民眾做好保暖措施，若有慢性疾病或心血管疾病民眾，更要注意身體保溫狀況。