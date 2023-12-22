快訊

扯鈴教練共諜案3人認罪 退役女兵：郭書瑤胞弟上傳軍事機密

兒時家貧六口擠5坪房…侯友宜稱「瀰漫豬屎味卻溫暖」 想起父母當年叮嚀

嘉義市2天3人不治…28歲職業軍人疑天寒猝死 自家大樓前倒地不起

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

寒流來襲，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人昨天上午突然倒在自家大樓前，緊急送醫搶救不治，檢警相驗，因無外傷、病史，研判心血管疾病造成，將擇期解剖釐清死因。消防局說，昨今天2天共3人不治。

檢警說，蔡姓職業軍人昨天上午11點11分，走在新榮路自家大樓1樓，突然倒地不起，大樓管理人員發現通報119，救護人員趕到，蔡男呈現OHCA（心肺功能停止），緊急送醫急救，中午12點10分醫師宣告不治。

法醫相驗，蔡男無明顯外傷及重大疾病就醫病史，初步研判天氣寒冷引起心血管疾病，不過，仍須擇期解剖釐清確切死因。消防局說，昨今天2天共3人不治，今天有名97歲老人疑天寒猝死，家人不送醫。

氣象署發布低溫特報，受寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機率，呼籲民眾做好保暖措施，若有慢性疾病或心血管疾病民眾，更要注意身體保溫狀況。

寒流來襲，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人昨天上午突然倒在自家大樓前，緊急送醫搶救不治，檢警相驗，因無外傷、病史，研判心血管疾病造成，將擇期解剖釐清死因。記者魯永明／翻攝
寒流來襲，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人昨天上午突然倒在自家大樓前，緊急送醫搶救不治，檢警相驗，因無外傷、病史，研判心血管疾病造成，將擇期解剖釐清死因。記者魯永明／翻攝

心血管疾病 寒流 軍人

延伸閱讀

陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

基隆八旬翁火警毀家 安置前1天猝死 市府挨批

基隆孝二路舊國際百貨大樓火警 疑倉庫起火半小時撲滅

嘉市28歲軍人住家前倒地猝死 檢警將解剖查死因

相關新聞

嘉義市2天3人不治…28歲職業軍人疑天寒 猝死自家大樓前

寒流來襲，嘉義市有名28歲蔡姓職業軍人昨天上午突然倒在自家大樓前，緊急送醫搶救不治，檢警相驗，因無外傷、病史，研判心血管...

冬至冷颼颼…彰化今3長者急病救護送醫 到院無呼吸心跳

今天冬至各地冷颼颼，彰化縣消防局統計今天到目前為止共有三人急病救護到院前沒有呼吸心跳，年紀在7、80歲左右；這波寒流從2...

新北泰山傳一名國中生墜樓 新北消防局出動3車、8人馳援

新北市泰山區一棟社區住宅，今天下午4時34分左右，突傳出碰聲巨響，社區保全聽見前往查看，赫見是名國中生墜樓，趕緊打電話通...

影／台南麻豆農路2車對撞！1車衝入田 7旬男骨折送醫

台南市麻豆區今天近午發生一起車禍，72歲楊姓男子駕駛小貨車，行經麻豆寮廍里寮子廍某路段時，與47歲吳姓男子駕駛的貨車在路...

濃煙驚動民眾！大貨車停放空地離奇自燃 彰警調查原因

彰化縣溪湖鎮果菜市場北側的溪湖鎮員鹿路二段335巷，今天下午一點多發生火燒車火警。一輛大貨車停放空地，疑似引擎自燃，濃煙...

冬至拜拜燒紙錢不慎引雜草火警 消防馳援速滅火

「冬至」是金門人很重視的一個節日，今天幾乎家家戶戶都在忙拜拜，金城鎮富康一村今天傳出有民眾在拜拜燒紙錢時，不慎引發附近雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。