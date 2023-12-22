影／2慣竊破壞娃娃機台店偷零錢 電眼監控...警來得快

盧姓及陳姓男子二人日前涉嫌破壞新北市土城區一間娃娃機台店零錢箱行竊，機台主透過電眼監控發現報案，警方迅速趕抵當場逮捕盧男，共犯陳男雖順利逃跑，隨後也被海山警方攔下查獲。警詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後聲押盧男獲准。

土城警分局廣福派出所員警林弘翊本月13日接獲機檯主報案，指稱位於土城區學府路的娃娃機店內疑似有竊賊正在行竊，立即通報巡邏警網前往查看，員警許峻豪、張嘉晟獲報迅速趕抵學府路娃娃機店時，發現盧姓男子（40歲）將隨身包包丟在地上並快步跑出大門，立即尾隨追上將人攔下。

盧男一開始還否認從店內逃出，面對員警的盤問答非所問、胡言亂語。員警告知已發現盧男遺留的行竊物品，且經與店家確認，證實盧男就是在店內撬開兌幣機的犯嫌，盧男卻開始裝傻，拒不配合還一度想找機會開溜，立即與趕來支援員警林弘翊及黃柏翰壓制逮捕。

員警在現場勘查，發現盧男涉嫌用破壞剪花了不到2分鐘就將零錢箱上兩個鎖頭都破壞，拉出沉重的零錢箱還撒了一地的銅板，分裝到一半馬上被發現，來不及逃逸就被捕，3名員警拿水桶接力才將一地的銅板清點完畢後發還給店家，員警借來數幣機清點將近1小時，總計共有7萬7000餘元。