影／高雄瓦斯行前員工3度暗夜行竊 監視器奏效...警察來了

高雄岡山某間瓦斯行前天凌晨遭人潛入偷竊，李姓業者自家中監視器發現後，趕緊報案求助，而警方到場發現，61歲鍾姓竊嫌破壞窗戶鐵欄杆進屋，當鍾發現有人入屋後，也嚇得躲在二樓角落雜物後方，被警一眼識破。鍾男原是瓦斯行前員工，早已被鎖定身分，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

鍾姓竊嫌破外窗戶鐵欄桿入屋。記者古和純／翻攝

岡山分局壽天派出所前天接獲李姓業者報案，發現自家瓦斯行疑有竊嫌進入，由於該瓦斯行在10月、12月已兩度遭人行竊，警方獲報後迅速趕赴現場，偕同報案人合力要逮到竊嫌。

警方一到瓦斯行，隨即聽見竊嫌仍在店內有可疑聲響，警方在業者協助下，隨後迅速進入實施地毯式搜索，當員警走上二樓，就發現後方雜物區有可疑人影，遂以包抄方式上前查看，果真看見鍾男就藏身於桌子及雜物後方，沒逃不過警方的鷹眼。

經了解，鍾男為該瓦斯行前員工，對店內地形熟悉，因此趁夜深人靜時入屋行竊，且鍾男已2度行竊得手，警方受理報案早已鎖定鍾男追緝，未料，鍾姓慣竊竟膽大包天3度行竊。