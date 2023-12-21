海軍3官兵落海失聯 海巡入夜加派1艦2艇重裝黑鷹也上場
海軍海虎潛艦今中午在小琉球西南海域執行任務，實施浮航裝備固定時，陳姓少校等6名官兵不慎落海，目前救起3人，仍有3名官兵失聯，海巡署下午派遣旗津艦馳援，傍晚加派台南艦與兩艘巡防艇，奔赴事發海域與海軍艦船投入搜救。
海軍艦隊指揮部事發後立即成立緊急應變中心，並指派 S70-C 反潛直升機，與多艘鄰近在航艦執行搜救，據了解，獲救三名官兵經直升機先吊掛至附近艦船安置，生命狀態穩定。
海軍艦指部表示，落海官兵均穿著救生衣，獲救者為陳姓少校、叢姓上尉與李姓士官，意識清楚；另林姓士官長、顏姓及張姓士官持續搜救中。
據了解，海虎潛艦當時正於小琉球周邊海域進行演訓任務，根據氣象署資料，小琉球海域最大浪高約0.7公尺，風速約4級，但受寒流影響，周邊氣溫約18度左右，落海隨時有失溫危險。
海巡署艦隊分署接獲國搜中心通報，指派正在恆春外海執勤的「旗津艦」投入救援，有軍事迷依據船舶追蹤網站定位，今晚8時許，「旗津艦」顯示於小琉球西南海域，且周邊還有未開啟AIS的公務船舶，推測應為搜救海域。
今傍晚海巡署加派2000噸級巡防艦「台南艦」及10075、10052兩艘巡防艇奔赴現場，預計與「旗津艦」及海軍艦船合併搜救，空軍第六聯隊則派C-130運輸機前往事發海域投擲照明彈。
另空勤總隊獲報後，今下午4點派海豚直升機自小港機場起飛，前往事發地點協尋落海官兵，入夜後，派遣具夜間搜救的重裝黑鷹直升機馳援。
漁民表示，台灣海峽有從南往北的黑潮支流，若官兵在小琉球海域落海，依據海流可能會由北往西帶往澎湖，若與北往南的中國沿岸流相碰，最後可能最終會往南海帶過去。
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