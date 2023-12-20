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台南公寓失火...客廳堆易燃油漆、甲苯 救出1女轉加護病房

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安中路一段701巷內4樓公寓今天中午發生火災，劉姓屋主23歲女兒被消防人員救出時沒有意識命危，緊急送醫，經醫療團隊全力搶救後目前恢復生命徵象，但仍有生命危險，轉入加護病房繼續治療。

第一時間到達現場的消防人員說，他們到場時劉母蹲在門外求救；屋內都已起火，火滅後發現客廳、房間堆放許多油漆、甲苯，都是劉父工作用的物品。劉父當時外出，起火原因待火調科人員調查後查明。

台南市消防局救災救護中心，今天中午11點18分接獲報案，位於安中路一段701巷4樓公寓起火，中心出動24車43人搶救。火勢於11點39分控制，50分撲滅。消防人員將23歲劉女從房間救出，她疑吸入大量濃煙，沒有意識，送永康奇美醫院急救。

據了解，劉女由救護車送至奇美醫院急診室，經醫療團隊全力搶救後目前恢復生命徵象，但仍有生命危險，轉入加護病房繼續治療。

台南市安南區安中路一段701巷內公寓失火，消防人員救出1女送醫轉加護病房。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安中路一段701巷內公寓失火，消防人員救出1女送醫轉加護病房。記者黃宣翰／翻攝

奇美醫院 救護車 火災

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