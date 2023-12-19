快訊

新北男疑欠錢被捅…遭強押上車再丟包旅館 警逮2嫌偵辦中

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭山友登東阿玉山迷途失聯50小時 消防局搜救找到人送醫

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣68歲李姓山友17日上午進入員山鄉東阿玉山，意外迷路失聯，家屬報案後，由於山區訊號不良且封面過後天候不佳，18日搜救未果，19日凌晨李男尋找到一處有微弱訊號的地點發送座標，消防人員今天上午10時許搜救成功，李男前後在山裡待了超過50小時，幸無生命危險。

據了解，李男是員山鄉人，17日上午7時許為了探勘之後的登山路線，未攜帶太多物資就隻身從日安農場旁的東阿玉山登山口進入，未料意外迷途，找不到回去道路，山裡也無訊號，只能盡可能尋找有訊號的地點，並依靠自己的求生經驗就地尋找水源與食物。

李男妻子遲遲等不到丈夫回家，17日下午7時許報案，宜縣消防局先派出員山分隊，林業署宜蘭分署也派員前往，加上義消共20多人入山搜索，由於鋒面剛過，山區路面濕滑起霧，搜救小組漏夜搜救未果，18日二度上山仍沒有找到李男。

李男今天凌晨2時許，幸運找到一處有微弱訊號的地點，趕緊將自身座標傳給家人；消防局獲報後請李男家人回訊，要他待在原地不要移動，上午7時許三度上山，10時18分在距離登山口直線距離約800公尺的林地找到人；由於該處已經偏離山道，步行到登山口約要花90到120分鐘。

舊難人員檢查李男狀況，意識清醒且沒有明顯外傷，但失溫脫水，馬上給予食物、水和保暖衣物，待李男恢復體力再將他帶到登山口，由救護車送往陽明交大附設醫院。

消防局表示，本案共出動救援車輛16輛次、救護車1輛、消防人員45人、義消25人、林業署人員6人；近期鋒面過境，可能造成山區多雨路滑、視線不佳，登山民眾務必結伴同型，如脫隊宜折回原路，或尋找避難處所原地等待救援。

救難人員根據李姓山友傳出的座標位置，今天上午10時許找到他，失溫、脫水，但意識清醒且無明顯外傷，待他體力回復後，便護送下山就醫。圖／宜蘭縣消防局提供
救難人員根據李姓山友傳出的座標位置，今天上午10時許找到他，失溫、脫水，但意識清醒且無明顯外傷，待他體力回復後，便護送下山就醫。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭李姓山友到員山鄉東阿玉山探路時，意外迷路，被困山中50小時，今天上午獲救。圖／宜蘭縣消防局提供
宜蘭李姓山友到員山鄉東阿玉山探路時，意外迷路，被困山中50小時，今天上午獲救。圖／宜蘭縣消防局提供

林業署 家人 救護車 山友 宜蘭

延伸閱讀

新北男子倒臥無呼吸心跳 熱心路人攜手消防救回

冷氣團南下消防局籲民眾掌握「5要原則」 防範一氧化碳中毒

山友摔傷受困獅額山稜線 南消暗夜入山救出2人

宜蘭第二處心衛中心揭牌 提供縣民每年4至6次免費諮商

相關新聞

男開堆高機違規走土城承天路 疑坡度太陡側翻…頭部重創命危

新北市土城區承天路今天下午發生翻車意外。60多歲男子駕駛堆高機在承天路斜坡行進時，疑因坡度太陡轉彎時車輛失控，整輛堆高機...

影／深夜外出命喪國道…1家3口自撞後又遭追撞 家屬難過認屍

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。...

宜蘭山友登東阿玉山迷途失聯50小時 消防局搜救找到人送醫

宜蘭縣68歲李姓山友17日上午進入員山鄉東阿玉山，意外迷路失聯，家屬報案後，由於山區訊號不良且封面過後天候不佳，18日搜...

影／誤闖高雄捷運軌道工程區倒車跑了 警追到肇事車、廠商將求償

高雄捷運輕軌第二階工程尚未成圓通車，工程仍如火如荼趕工中，昨晚卻有1輛轎車在左轉後，直接闖入軌道工程區，損毀草皮和部分設...

影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐

汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是...

影／印度船員操作錨鍊右手疑骨折 台中海巡救援送醫縫合

昨天下午4點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中火力發電廠外海約1.8浬處，一艘賴比瑞亞籍貨船上的印度籍船員，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。