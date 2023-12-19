宜蘭山友登東阿玉山迷途失聯50小時 消防局搜救找到人送醫

宜蘭縣68歲李姓山友17日上午進入員山鄉東阿玉山，意外迷路失聯，家屬報案後，由於山區訊號不良且封面過後天候不佳，18日搜救未果，19日凌晨李男尋找到一處有微弱訊號的地點發送座標，消防人員今天上午10時許搜救成功，李男前後在山裡待了超過50小時，幸無生命危險。

據了解，李男是員山鄉人，17日上午7時許為了探勘之後的登山路線，未攜帶太多物資就隻身從日安農場旁的東阿玉山登山口進入，未料意外迷途，找不到回去道路，山裡也無訊號，只能盡可能尋找有訊號的地點，並依靠自己的求生經驗就地尋找水源與食物。

李男妻子遲遲等不到丈夫回家，17日下午7時許報案，宜縣消防局先派出員山分隊，林業署宜蘭分署也派員前往，加上義消共20多人入山搜索，由於鋒面剛過，山區路面濕滑起霧，搜救小組漏夜搜救未果，18日二度上山仍沒有找到李男。

李男今天凌晨2時許，幸運找到一處有微弱訊號的地點，趕緊將自身座標傳給家人；消防局獲報後請李男家人回訊，要他待在原地不要移動，上午7時許三度上山，10時18分在距離登山口直線距離約800公尺的林地找到人；由於該處已經偏離山道，步行到登山口約要花90到120分鐘。

舊難人員檢查李男狀況，意識清醒且沒有明顯外傷，但失溫脫水，馬上給予食物、水和保暖衣物，待李男恢復體力再將他帶到登山口，由救護車送往陽明交大附設醫院。

消防局表示，本案共出動救援車輛16輛次、救護車1輛、消防人員45人、義消25人、林業署人員6人；近期鋒面過境，可能造成山區多雨路滑、視線不佳，登山民眾務必結伴同型，如脫隊宜折回原路，或尋找避難處所原地等待救援。