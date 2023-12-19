台東車撞山羌卡車頭跑百公里 網友驚：原來當心動物號誌是真的

台東一民眾今開車不慎撞到野生動物山羌卡保險桿露出頭，抵達百公里目的地才發現求助警方，縣府動保人員救出送醫山羌仍傷重死亡。圖／民眾提供

台東有人今開車不慎撞到野生動物山羌卡保險桿露出頭，抵達百公里目的地才發現，求助警方，縣府動保人員救出送醫山羌仍傷重死亡。網友看到照片驚呼「原來當心動物號誌是真的」。

縣府農業處長許家豪表示，台東境內多為野生動物棲地，不時有動物誤闖公路遭撞擊意外，提醒民眾開車應注意小心，若不慎撞擊動物應通知警方或相關機關單位做後續處理。

這起車撞山羌意外於上午發生，該民眾開車從大武出發前往百公里外的關山，途中對向車輛不時對他閃遠光燈，他察覺有異遂把車音量關小，聽到車子發出怪聲，停車查看才發現保險桿卡山羌頭。

民眾把車直接開往關山警分局求助警方，警方立即通車縣府農業處動保科人員，不過，把山羌救出送往動物醫院救治後，因山羌傷勢過重仍搶救不治。

警方表示，近年接獲民眾通報撞擊野生動物交通意外以山羌居多，台灣獼猴居次，另也有接獲到烏龜、山豬等動物，而原本牛隻最多，但經縣府頒訂管理辦法後，飼主配合就不再發生。