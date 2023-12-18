快訊

特級初榨橄欖油是假的？如何避免買到不好的橄欖油 食藥署給3建議

韓仁川飯店停車塔失火！民眾跳隔壁大樓逃生 至少54人輕重傷有8名外籍人士

《小曉》與真實過動兒有出入？專家憂模糊ADHD真正樣貌

2杯要價600！高雄警停巷弄違停買飲料遭檢舉 吞罰單還遭申誡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市苓雅分局民權派出所兩名一男一女員警，昨駕警車巡邏，一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，雖僅短短幾分鐘，但被民眾拍下PO網，轄區分局獲報查實後，認為員警在交叉路口10公尺內臨停已違規，將處600元罰鍰；另一具警車使用管理要點及獎懲標準，議處2警申誡。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，只見一輛警車下午2時53分許，停在苓雅區文橫二路9巷口，民眾原以為閃著警示燈的警車是在執行公務才暫停巷口，後發現只是警員為了買飲料，才閃警示燈違停巷口。

轄區苓雅警分局檢視網路影片後，詢問當時值勤的男女警員釐清，發現是兩名同仁駕車執勤中因口渴，下車購買飲料，惟一時疏忽未注意，將警車違停於路口。

分局獲報查實後，認為兩警在交岔路口10公尺內臨時停車情事，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款，依法主動舉發，將處以600元罰鍰。

由於兩警違反警察機關公務車輛使用管理要點，分局依警察人員獎懲標準議處，各記兩警一支申誡。

分局表示，將持續加強員警案例教育，要求同仁駕車除執行任務需要外，均須遵守交通法規，如遇同仁違規情事，亦將依法查處。

高雄市苓雅分局民權派出所兩名男女員警，昨巡邏一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，遭民眾拍下PO網，分局依法開罰600元，並各記兩警申誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市苓雅分局民權派出所兩名男女員警，昨巡邏一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，遭民眾拍下PO網，分局依法開罰600元，並各記兩警申誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市苓雅分局民權派出所兩名男女員警，昨巡邏一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，遭民眾拍下PO網，分局依法開罰600元，並各記兩警申誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市苓雅分局民權派出所兩名男女員警，昨巡邏一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，遭民眾拍下PO網，分局依法開罰600元，並各記兩警申誡。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

警車 違停

延伸閱讀

高雄出現真人版「帝王條款」 網笑翻：沒自帶斑馬線

高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人

高雄出現「帝王行人」 阿伯穿夾腳拖90秒路口跳街舞

恢復民眾檢舉罰單爆量...傳高雄限制警員開單 基層炸鍋：聽誰的？

相關新聞

2杯要價600！高雄警停巷弄違停買飲料遭檢舉 吞罰單還遭申誡

高雄市苓雅分局民權派出所兩名一男一女員警，昨駕警車巡邏，一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，雖僅短短幾分鐘，但被民眾拍下...

台南「行人地獄」暴力事件！走斑馬線怒踹強闖車 竟遭4壯漢暴打

台南市街頭昨深夜赫見「行人地獄」暴力事件，「爆料公社」臉書社團網友昨晚PO出一段行車紀錄器畫面，一名行人走在斑馬線上，不...

離奇！男子摔落3米深國道邊坡 同車友竟棄他不顧閃人

國道8號台南系統交流道東向6.6公里17日晚間發生一起離奇事件，45歲劉姓男子不知何故，竟從道路掉落3公尺深的邊坡，南市消...

新北三重深夜住宅火警 消防隊疏散8人迅速撲滅

新北市三重區文化北路今天凌晨2時58分發生住宅火警，消防局獲報6樓公寓的1樓冒出大量濃煙，立即派遣26車、58人前往救援...

台中烏日6車連環車禍 肇事大貨車司機：疑煞車失靈

台中市一輛大貨車今天上午沿烏日區環河路烏日大橋下橋，往高鐵台中站方向行駛時，疑因煞車失靈，致追撞前方5輛停等紅燈車輛，所...

影／只見一次！女就被當成未婚妻 男還想提供她網銀帳戶

台中一名50歲張姓男子從臉書認識女網友，雙方見過一次面，男子已將對方當成未婚妻，女子要向張男借銀行網路帳戶使用，男子不疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。