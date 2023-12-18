2杯要價600！高雄警停巷弄違停買飲料遭檢舉 吞罰單還遭申誡

高雄市苓雅分局民權派出所兩名一男一女員警，昨駕警車巡邏，一時口渴，閃燈違停在3米巷弄買飲料，雖僅短短幾分鐘，但被民眾拍下PO網，轄區分局獲報查實後，認為員警在交叉路口10公尺內臨停已違規，將處600元罰鍰；另一具警車使用管理要點及獎懲標準，議處2警申誡。

網路社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，只見一輛警車下午2時53分許，停在苓雅區文橫二路9巷口，民眾原以為閃著警示燈的警車是在執行公務才暫停巷口，後發現只是警員為了買飲料，才閃警示燈違停巷口。

轄區苓雅警分局檢視網路影片後，詢問當時值勤的男女警員釐清，發現是兩名同仁駕車執勤中因口渴，下車購買飲料，惟一時疏忽未注意，將警車違停於路口。

分局獲報查實後，認為兩警在交岔路口10公尺內臨時停車情事，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第2款，依法主動舉發，將處以600元罰鍰。

由於兩警違反警察機關公務車輛使用管理要點，分局依警察人員獎懲標準議處，各記兩警一支申誡。