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這樣停車不行！他狂收9張罰單 向民代陳情才知：還有2張待寄出

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投市王姓民眾近期到中興新村一處宮廟為母親祈福念經，便將車輛停在廟前空曠處，不料竟一口氣收到9張罰單，遭人拍照檢舉交岔路口10公尺內違規停車、不依順向臨時停車等，他哀嘆不解，向民代陳情，一問更發現，還有2張待寄出。

王姓民眾指出，他母親本月初開刀住院，友人建議他到中興新村營北路136巷12弄口附近的一家宮廟祈福，因此連續多天在上午7時、傍晚6時去廟內誦經1小時，由於該廟宇在巷子內，也沒有標誌標線，他停車前也有詢問廟方怎麼停。

他因此按廟方指示及周邊車輛停放方式，以車尾向民宅，車頭朝外停在廟前空曠處，將車子停好才入內，未料，近期一口氣收了9張罰單，被拍照檢舉交岔路口10公尺內臨時停車、不按順向臨時停車，讓他一頭霧水，向縣議員簡千翔陳情。

經簡千翔議員服務處了解，該民眾因違規停車遭連續檢舉11件，警方已製單寄出9張，還有2張待寄出，而因現場沒有標線，民眾又是遭連續檢舉，連想要注意、改進避罰等機會都沒有，確實容易引發民怨。

當地警方則表示，近日該地點頻有民眾拍照檢舉違停，連續幾日下來，檢舉件數已達50件，且因是檢舉案依規定須回覆檢舉人，而經確認，被開單的車輛確實有不按順向臨時停車、交岔路口10公尺內臨停等違規狀況，才依法製單告發。

而根據「道路交通管理處罰條例」交岔路口10公尺內臨時停車、不按順行方向臨時停車等可開罰300元至600元，警方坦言，能理解王姓民眾的處境，但該違規狀況，只能請其向監理站申訴，後續將與交通隊討論連續開罰製單等改善作法。

南投市中興新村、營北路136巷12弄口。圖／擷取自Google街景
南投市中興新村、營北路136巷12弄口。圖／擷取自Google街景
南投市王姓民眾將車輛停放在營北路136巷12弄口遭拍照檢舉違停，警方因此開了11張罰單。圖／簡千翔議員服務處提供
南投市王姓民眾將車輛停放在營北路136巷12弄口遭拍照檢舉違停，警方因此開了11張罰單。圖／簡千翔議員服務處提供
南投市營北路136巷12弄口仍有車輛停放，一樣是將車尾向民宅，車頭朝外。圖／民眾提供
南投市營北路136巷12弄口仍有車輛停放，一樣是將車尾向民宅，車頭朝外。圖／民眾提供

中興新村 罰單 議員 違停

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