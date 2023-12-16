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登山老手挑戰百岳終極路線南三段 卻因耳石天旋地轉求救
一支9人登山隊7日從花蓮縣瑞穗林道入山，挑戰百岳終極縱走路線「南三段」，多日翻山越嶺，昨天上午到達信義鄉無雙溫泉時，傅姓山友「耳石脫落」，讓登山老手也頓時嚴重眩暈無法動彈，南投縣消防局派人搜救，昨天深夜11點將人平安護送下山。
「南三段」是指丹大、東郡群峰，因為深入中央山脈深處，位置最偏遠、地形最複雜，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走四大障礙，南三段又是最遙遠、行程最艱困，難度遠高於另外三條路線，被山友稱為「終極縱走路線」。
南投縣消防局昨天上午11接獲報案電話，杜姓山友指他們一行9人挑戰南三段，7日從花蓮縣瑞穗林道入山，預計15日從信義鄉郡大林道下山。但昨天上午走到無雙溫泉時，傅姓隊員（50歲）耳石脫落，嚴重暈眩無法動彈。
消防局派遣信義及玉山分隊4名消防隊員入山搜救，因為南三段路線險峻，搜救人員跋山涉水，下午5點半到達郡大林道39k處與登山隊會合，搜救人員簡單治療，讓暈眩感減輕後，傅姓山友症狀好轉，並由搜救人員護送下山，一直到深夜11點抵達郡大檢查哨，由友人陪同離去，自行就醫。
耳石脫落又稱為良性陣發性姿勢性眩暈，屬於常見暈眩症。耳石位在內耳橢圓囊，因為受撞擊、感染或老化等因素脫落，掉進半規管。半規管淋巴液會隨著頭部轉動而流動，耳石落入半規管後，會在淋巴裡漂浮，使2側內耳出現左右落差，讓人出現嚴重頭暈目眩、噁心嘔吐感。醫師一般會採耳石復位術，藉由轉動病患頭部，將耳石導回橢圓囊，約10分鐘即可完成治療。
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