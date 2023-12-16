登山老手挑戰百岳終極路線南三段 卻因耳石天旋地轉求救

一支9人登山隊7日從花蓮縣瑞穗林道入山，挑戰百岳終極縱走路線「南三段」，多日翻山越嶺，昨天上午到達信義鄉無雙溫泉時，傅姓山友「耳石脫落」，讓登山老手也頓時嚴重眩暈無法動彈，南投縣消防局派人搜救，昨天深夜11點將人平安護送下山。

「南三段」是指丹大、東郡群峰，因為深入中央山脈深處，位置最偏遠、地形最複雜，與馬博橫斷、奇萊東稜、干卓萬同為百岳縱走四大障礙，南三段又是最遙遠、行程最艱困，難度遠高於另外三條路線，被山友稱為「終極縱走路線」。

南投縣消防局昨天上午11接獲報案電話，杜姓山友指他們一行9人挑戰南三段，7日從花蓮縣瑞穗林道入山，預計15日從信義鄉郡大林道下山。但昨天上午走到無雙溫泉時，傅姓隊員（50歲）耳石脫落，嚴重暈眩無法動彈。

消防局派遣信義及玉山分隊4名消防隊員入山搜救，因為南三段路線險峻，搜救人員跋山涉水，下午5點半到達郡大林道39k處與登山隊會合，搜救人員簡單治療，讓暈眩感減輕後，傅姓山友症狀好轉，並由搜救人員護送下山，一直到深夜11點抵達郡大檢查哨，由友人陪同離去，自行就醫。