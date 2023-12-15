快訊

鎮店搖錢樹！上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺31億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／BMW不滿被奧迪「剪車」 3人當街怒砸車洩憤

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

22歲陳男與兩名友人駕駛BMW轎車上路，行經佳里區新生路、安西路口時，被開著奧迪轎車的呂男從路旁「剪車」，陳男不滿按鳴喇叭，呂男見綠燈先停住不走，後來才加速離開，陳男覺得被挑釁，加速追上前攔車，以木棍等砸車洩憤後揚長而去，警方獲報逮捕陳嫌3人依妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪移送台南地檢署偵辦。

據了解，23歲呂男是車行業務，他駕駛新車價約400多萬的奧迪S7轎車訪友，昨天下午返回市區前，在佳里黃昏市場購買炸雞後，直接從路旁左轉切到車道上，這時陳男與黃姓、陳姓友人駕駛新車價200多萬約的BMW520I經過，正好被「卡」在前面，於是鳴按喇叭。

呂男遭按喇叭有點錯愕，當時路口已是綠燈，他並未立刻通行，而是等了一下才往前開，沒想到陳男等人認為被挑釁，追了兩個路口把呂男攔下，3人下車順手撿了路旁餐廳外的木棍砸車洩憤，後擋風玻璃被打破一個洞，車身也被劃傷。

呂男在車上撥電話報案，員警到場時陳男等人已逃離現場，警方立刻調閱路口監視器以車追人，在案發1小時內攔查到涉案車輛及陳男，並循線逮到黃男及謝男，其中一人犯案後還跑去飲酒作樂，員警上門時睡得不醒人事。

陳男等人供稱只是想嚇一下對方，才拿路旁木棍砸車而不是車上自衛用的球棒，呂男沒想到自己的小動作會引來對方如此反應，雙方都有息事寧人的意思，但當街攔車行徑囂張，佳里警方詢後依刑法妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂男駕駛奧迪轎車，當街遭駕駛BMW轎車的陳男等3人攔車並砸車洩憤。圖／民眾提供
呂男駕駛奧迪轎車，當街遭駕駛BMW轎車的陳男等3人攔車並砸車洩憤。圖／民眾提供

恐嚇 奧迪 BMW 監視器 車道

延伸閱讀

影／台江大道廂型車轉彎翻覆占車道 波及停等轎車

超派！BMW與Audi國道出口匝道擦撞 22歲駕駛竟下車砸對方車輛

主力銷售車款報到 全新世代BMW 520i M Sport售價296萬

全新BMW XM LABEL RED LIMITED EDITION 全球限量500台珍稀登場

相關新聞

台東開槍衝撞酒吧犯嫌 法院裁定4萬元交保

台東19歲許姓男子疑因私人恩怨，昨開車找酒吧店家尋仇，先持改造手槍朝店家連開9槍，再衝撞店家，涉案後向警方自首遭移送法辦...

基隆舊公寓傾斜壓毀機車 暫未發現人員受困

基隆市愛一路市警第一分局旁一棟4層樓空屋今天中午傾斜，壓毁1樓3輛機車，消防人員趕至，未發現人員受困。房屋緊臨東岸高架橋...

影／BMW不滿被奧迪「剪車」 3人當街怒砸車洩憤

22歲陳男與兩名友人駕駛BMW轎車上路，行經佳里區新生路、安西路口時，被開著奧迪轎車的呂男從路旁「剪車」，陳男不滿按鳴喇...

影／「在別人的花園裡挖呀挖」 77歲老婦偷高價多肉植物遭逮

高雄旗山地區日前發生一起店家門口多肉植物遭竊案件，警方透過監視器畫面發現一名高齡77歲謝姓老婦，路過時竟心生歹念徒手挖走...

影／土城集合式住宅大樓火警！火星飄落波及樓下陽台 消防緊急疏散42人

新北市土城區一棟集合式住宅大樓今天下午傳出高樓層火警，火星還飄落波及樓下陽台，消防人員緊急疏散42人，火勢於25分鐘後撲...

101倒車入庫 左右「牛B」讓他手發抖 網神回這句引萬人按讚

一名周姓網友在臉書社團貼文指，在台北101大樓停車，不知為何方向盤的手一直發抖，只見所附的照片，右車是藍寶堅尼，左車則是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。