影／BMW不滿被奧迪「剪車」 3人當街怒砸車洩憤

22歲陳男與兩名友人駕駛BMW轎車上路，行經佳里區新生路、安西路口時，被開著奧迪轎車的呂男從路旁「剪車」，陳男不滿按鳴喇叭，呂男見綠燈先停住不走，後來才加速離開，陳男覺得被挑釁，加速追上前攔車，以木棍等砸車洩憤後揚長而去，警方獲報逮捕陳嫌3人依妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪移送台南地檢署偵辦。

據了解，23歲呂男是車行業務，他駕駛新車價約400多萬的奧迪S7轎車訪友，昨天下午返回市區前，在佳里黃昏市場購買炸雞後，直接從路旁左轉切到車道上，這時陳男與黃姓、陳姓友人駕駛新車價200多萬約的BMW520I經過，正好被「卡」在前面，於是鳴按喇叭。

呂男遭按喇叭有點錯愕，當時路口已是綠燈，他並未立刻通行，而是等了一下才往前開，沒想到陳男等人認為被挑釁，追了兩個路口把呂男攔下，3人下車順手撿了路旁餐廳外的木棍砸車洩憤，後擋風玻璃被打破一個洞，車身也被劃傷。

呂男在車上撥電話報案，員警到場時陳男等人已逃離現場，警方立刻調閱路口監視器以車追人，在案發1小時內攔查到涉案車輛及陳男，並循線逮到黃男及謝男，其中一人犯案後還跑去飲酒作樂，員警上門時睡得不醒人事。

陳男等人供稱只是想嚇一下對方，才拿路旁木棍砸車而不是車上自衛用的球棒，呂男沒想到自己的小動作會引來對方如此反應，雙方都有息事寧人的意思，但當街攔車行徑囂張，佳里警方詢後依刑法妨害秩序、恐嚇、強制及毀損等罪移送法辦。

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