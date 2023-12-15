影／屏東冬蕉收成市場價格看俏 南州蕉農一夕「被收割」氣炸

屏東香蕉進入採收季節，冬蕉批發價也拍出每公斤40元好價，有南州鄉蕉農天昨天一早驚見辛苦種植、即採收的套袋香蕉一夕遭竊，警方調閱相關監視器調查，晚上7時在鄰近的佳冬鄉逮捕54歲戴姓男子，在家中起出45簍香蕉，價值約3萬元，他供稱因最近缺錢才起意行竊，訊後被依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

陳姓果農昨天一早到南州鄉三千段的香蕉園內整理環境，驚見數十棵香蕉樹上即將採收並套好袋的冬蕉，被人整袋割下竊走，上午7時向東港警分局南州分駐所報案，因屏東香蕉進入採收季節，蕉農人心惶惶，縣長周春米也向縣警局長蔡文峰表達關切，蔡要求所轄東港分局盡速破案並通令各分局加強「護果專案」。

警方研判竊嫌利用深夜作案，調閱相關監視器，鎖定家住佳冬鄉的54歲戴姓男子涉有重嫌，昨天晚上7時前往戴姓男子住處，現場起獲贓物香蕉45簍並查扣作案工具香蕉刀，他在偵訊時承認工作不穩定最近缺錢，過去曾當過蕉農，知道冬蕉的價格好，因此起歹念，前晚開車前往利用深夜行竊載運回家，準備等熟成時送到果菜批發市場；蕉園內的香蕉都已套袋，很好割，因數量多，還分批次載回家。