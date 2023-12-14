搶歲末商機！華泰名品城迎年終活動恐塞爆 警加強疏導

位於桃園市中壢青埔的大型暢貨中心華泰名品城，近期將迎來年終活動，預期會吸引大量人潮及車潮，桃園市政府警察局嚴正以待，將強化周邊地區交通疏導措施，屆時進場車輛若外溢至停車場周邊道路，將引導顧客從永信路、洽溪路作為進場替代路線。

華泰名品城開幕迄今成為桃園規模最大的購物熱點，桃園市警局今年協同交通局、華泰名品城及置地廣場，確立「強化進場路線指引與管制、優化停車場進出與導引、調整離場主要路線」等目標，相關方案自春節後陸續完成實施，迄今疏導車流成效良好，為因應民眾年終採買及賣場推出的活動，桃園市政府警察局重申相關管制措施及疏導重點，請購物民眾配合。

警方指出，華泰名品城進場部分引導優先使用華泰三期停車場，以華泰名品大道外側車道作為等待進場的排隊動線，再依序引導至二期、一期停車場。進場車輛若持續增加外溢到停車場外周邊道路，則引導顧客利用永信路、洽溪路作為進場替代路線，避免影響賣場外的青埔路、高鐵北路及青昇路。