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疑不堪照護壓力兒涉弒母 檢警今相驗致命傷為左胸3刀

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南56歲許姓男子昨天涉嫌持刀殺死79歲母親，他犯案後傳手機訊息給妹妹稱「媽媽不痛了」，5小時後在一處公墓落網。台南檢警今天下午會同法醫相驗，發現死者致命傷為左胸3刀，而確切死因仍待解剖報告出爐。

然而，許男頸部及手腕有疑似自殘傷痕，昨天已戒護就醫，經醫師診斷，今天則開刀治療。目前依許男的傷勢情況，仍無法訊問，檢方也將待其傷勢穩定後再進一步訊問。

警方調查，死者育有3女1男，與兒子許姓男子及大女兒同住歸仁區，曾任數屆前台南縣歸仁鄉鄉民代表，服務頗受好評，後來中風，10多年來主要由無業的兒子許姓男子負責照料，每天上午8點至下午5點有外籍看護協助，近來患失智症，照護更困難。

昨天上午約6點，許持刀進入母親房間，朝她左胸刺3刀，騎腳踏車離開，傳手機訊息給小妹稱「媽媽不痛了」，又在臉書貼文指「我要下地獄了」；小妹深感不妙，連忙致電大姊，大姊下樓聽見哀號聲，到房間發現母親重傷躺床報案，但老婦被送到醫院前已無生命跡象，搶救不治。

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台南檢警今天下午會同法醫相驗，發現死者致命傷為左胸3刀，而確切死因仍待解剖報告出爐。圖／本報資料照
台南檢警今天下午會同法醫相驗，發現死者致命傷為左胸3刀，而確切死因仍待解剖報告出爐。圖／本報資料照

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