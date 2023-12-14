影／新北男違停遭開單罵警三字經 拿手機開錄挑釁「動手啊」
新北市陳姓男子昨天將車輛違停在板橋區新府路，海山警方接獲民眾報案前往處理，依違停對陳男開單告發。不料陳男疑因不服取締不但不將車輛移走，還下車對警員大吼直喊「你動手啊！」過程中還辱罵「三字經」。警員立即質問，「你是在罵誰？」陳男此時才改口稱「我不能罵我自己嗎？」最後悻悻然開車離去。
據了解，海山警方昨天上午11時許接獲報案，在新府路有車輛違停影響往來人車通行。海山派出所警員獲報到場，見1輛白色轎車違停在紅線上立即上盤查，並對駕駛陳姓男子依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款告發取締，依法可開罰300元。
不料陳男疑因不服警方取締，不但不將車輛開走，還下車對警員大聲吼叫並辱罵三字經，警員立即質問，「你是在罵誰？」並表示均有全程錄影。陳男於是改口稱，「我不能罵車嗎，我不能罵我自己嗎？」隨後在警方喝令下才罵咧咧的開車離開。
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