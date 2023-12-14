影／新北男違停遭開單罵警三字經 拿手機開錄挑釁「動手啊」

陳男不服取締對警員吼叫。記者黃子騰／翻攝 新北市陳姓男子昨天將車輛違停在板橋區新府路，海山警方接獲民眾報案前往處理，依違停對陳男開單告發。不料陳男疑因不服取締不但不將車輛移走，還下車對警員大吼直喊「你動手啊！」過程中還辱罵「三字經」。警員立即質問，「你是在罵誰？」陳男此時才改口稱「我不能罵我自己嗎？」最後悻悻然開車離去。

據了解，海山警方昨天上午11時許接獲報案，在新府路有車輛違停影響往來人車通行。海山派出所警員獲報到場，見1輛白色轎車違停在紅線上立即上盤查，並對駕駛陳姓男子依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款告發取締，依法可開罰300元。