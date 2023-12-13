超派！國道出口匝道BMW、奧迪擦撞爆衝突 波及無辜3車駕駛
國道1號南下324公里大灣交流道出口匝道，今下午3點37分左右，發生車輛追撞事故，其中駕駛BMW的22歲廖男從駕駛奧迪的23歲張男車尾追撞，導致前方共有3部車接連受到影響，廖、張兩人一度發生衝突，張男擋風玻璃還遭廖男擊破多處，國道警察到場後，約4點40分左右排除，相關肇事原因及責任仍待警方調查。
據了解，廖男駕駛車輛疑似未注意安全距離，先擦撞到張男車尾，張男車輛往前追撞61歲徐男車子，緊接著再往前推撞63歲洪男轎車及59歲吳男的小貨車。
事發後，肇事者廖男找前方張男理論，一度爆發衝突，廖男更動手砸破張男車子的擋風玻璃，造成多處破洞，而兩人也因此頭部及手部輕微擦傷。
警方到場後，將張男送往高雄榮民總醫院台南分院救治，現場大約4點40分左右排除狀況。相關肇事原因及責任，由國道警察第四大隊新市分隊依規定處理。
警方呼籲，用路人務必遵守交通規則，行車如發生糾紛應採取理性和平、合法方式解決問題，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。
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