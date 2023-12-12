影／土地公前動戈！台中遊民攀談不滿 竟持玻璃酒瓶痛毆中年男

神明面前大動干戈！台中市豐原區一名20多歲傅姓遊民，昨上午8點多騎單車到中正路福德祠，不明原因與在廟內休息的52歲柯男發生糾紛，傅竟持廟方花瓶、單車籃內的酒瓶往柯頭上招呼，造成柯男頭部受傷，所幸送醫無礙。由於傅男居無定所，常在豐原區遊蕩，警方全力查緝中。

豐原警分局調查，年約20多歲傅男經常在豐原區騎單車遊蕩、居無定所，上月在頂街派出所轄區犯案，同樣騎單車與他人交談，隨後意見不合、大打出手，傅男剛遭警方依傷害罪嫌移送。

沒想到，無業的傅男昨天上午8點多，獨自騎單車到豐原區中正路福德祠，與在廟內休息的52歲柯男爭吵，2人隨後大打出手，傅男將柯男推倒在地，隨手拿廟方的花瓶毆打柯男，見柯倒地未罷休，再走回單車拿起籃內的玻璃酒瓶，回頭往柯男頭與後頸猛砸招呼，柯男倒地不起，傅男騎單車逃逸，手段兇殘。

豐原派出所已調閱相關資料，掌握傅男身分，戮力查緝到案。並呼籲，使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，如有不法情事，警方絕對嚴查到底，切勿以身試法。

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