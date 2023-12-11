男稱「自首」自行上銬員警不受理 大鬧派出所遭依妨害公務送辦

台南市李姓男子投訴指控永康分局員警不當執法，他要「自首」，員警不受理反而將他強壓在地受傷，竟還用妨害公務罪送辦。李姓男子表示，他是講道理的人，「不想事情鬧大、雙方各退一步就好」，不然只會「沒完沒了」。大灣派出所表示，員警執法沒有過當，一切尊重司法調查審理。

李姓上周手持「證據」進入永康警分局大灣派出所表示要「自首」，要求值班員警逮捕他；員警認為他「語無倫次」不願配合，要求離開；李姓男子不滿闖入值班台後方，拿起戒護警用手銬要自己上銬。

員警見狀上前制止時李姓男子抵抗手腳流血受傷，警方通知消防隊前來清理包紮傷口。他被捕後要求依照提審法直接由法官審理；不過台南地方法院認為警方要他說明為何要自首，他語無倫次員警無法受理後大聲咆哮，還將所持的文件丟向值班台，要求警方逮捕，員警請他離開不聽，反而要自己上手銬，員警逮捕過程並沒有違法，裁定不受理。