台南夫婦登山迷路求助 玉井員警摸黑上山在高雄尋獲
台南市高姓夫婦前往南化區龍麟山登山迷路，昨晚不知身在何處又體力耗盡，打110求助，警方懷疑他們可能已經走到高雄山區，最後兩名員警在高雄內門區木柵里產業道路找到兩人，雖精神差但無大礙，兩人並感謝警消摸黑上山救人。
玉井分局表示，南化所副所長陳瑞琪、警員張庭慈獲報前往搜尋、因兩人稱有經過一處觀光果園附近，但南化所轄區沒有觀光果園，懷疑已經走到高雄、通知高雄旗山分局派員協尋。2人摸黑在南化往內門山區方向找尋，最後在內門區木柵里產業道路旁發現高姓夫婦。
警方說，經消防人員檢視兩人無外傷，僅走路多時較勞累不需就醫。警方護送兩人至南化區龍麟步道入山口停車場、確認兩人安全駕車離去。
年近60的高姓夫婦表示，車停龍麟步道南化區登山口，下山時因路線不熟迷失方向，找不到路回登山口。
玉井分局長曹儒林表示，員警豐富經驗找出正確位置，雖已確認非分局所轄案件，仍熱心積極為民服務，值得嘉勉。呼籲民眾登山時，因山區地形複雜多變，天氣變化大，有可能因為路跡錯綜複雜，一不小心就迷路，且目前已冬季天色較早昏暗，山區行走時，如遇有叉路應做自己能分辨記號，才能快樂出門、平安回家。
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