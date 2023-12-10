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防踩踏！耶誕城巨星演唱會預計吸數十萬名民眾 新北445警駐場維安
2023新北歡樂耶誕城昨天與今天晚間舉行最受矚目的「巨星耶誕演唱會」，預期將吸引數十萬名民眾齊聚耶誕城，新北市警局出動警犬隊、鑑識人員、無人機實施場地偵檢，並出動445名警員及協勤民力加強疏導管制，以維護現場秩序與安全。新北市副市長劉和然昨晚特地到場慰問執勤警員，以感謝警員辛勞的付出。
新北市警局表示，演唱會2天採取分流控管機制，活動會場主要通道利用阻材區隔人流，採一進一出動線管制，主要入口採行只出不進管制措施，除實施人數總量管制外，並於會場內規劃部署「防踩踏」維安警力，同時針對散場主要路口延長行人專用時相，加強人潮疏散離開演唱現場。
新北市副市長劉和然昨天晚間8時偕同警察局長廖訓誠、義警大隊長陳汪全、民防大隊長吳建亨及義交大隊長許湘鋐等人，特別準備熱湯、蛋糕及水果等豐富美食至警察局設置之歡樂耶誕城指揮所及警察行動補給站慰問，感謝大家辛勞的付出並致上最高的敬意。
新北市警察局長廖訓誠表示，為疏解大量的人潮及車流，新北警出動警員、義警、義刑、民防、義交等協勤民力分別在市府周邊新府路、新站路、縣民大道、中山路等重要路口加強疏導措施確保交通順暢，在相關會場則編排複式巡邏警力增加見警率，讓民眾安心遊覽，呼籲民眾多加利用大眾運輸系統，配合執勤警員疏導指揮，讓大家均能平安順利返家。
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