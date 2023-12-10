開戰Google、YouTube…謝金河屢遭冒用身分 怒發3聲明：吃人夠夠

財信傳媒董事長謝金河因名氣屢遭詐騙集團冒用身分，他多年前已屢次公開澄清，仍有不少被害人上當。他今天下午在臉書發文，並罕見動怒，「吃人夠夠！我要對Google提出嚴正聲明與抗議」。

謝金河今天下午發文表示，這些年，在Line的群組、臉書FB的平台，有很多股友社打著他的名號，到處招搖撞騙。他在臉書粉專頂置推文已經示警三年，又和Line及FB連線，抓到詐騙集團廣告，立即檢舉下架，也和刑事警察局連線，共同打擊詐騙行為。

他說，但是所有力量都用盡，公權力仍然無法對這些詐騙集團繩之於法，甚至詐騙手法層出不窮，不斷翻新，「可以說是道高一尺，魔高一丈！」

謝金河表示，這些騙財手段層出不窮，但最近最令人髪指的是，詐騙集團透過YouTube製造了一個乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，佛心發現要告訴投資人賺錢的明牌。

他說，他昨天到捷兔跑步，很多捷兔的都過來關心他的「病情」，在國外的小孩子及南部的家人都來詢問怎麼回事？也有朋友主動表示要幫他介紹醫師，也有說要寄藥來給。

謝金河說，他第一時間就發現這個離譜的視訊節目，也交代秘書追查是誰投放的廣告？但發現這個視訊來自境外，而且追不到源頭。但這個節目放在YouTube上，點擊已超過20萬，看起來受騙的人恐怕愈來愈多，不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。

謝金河說，「這則廣告不是我出資刊登，你們怎麼接受委託？二，這則廣告對我嚴重毀謗，帶給我很大的困擾，我希望Google總經理林雅芬女士鄭重處理這個事，否則我會提告！三，這是詐騙集團的詐騙手法，請立即下架！也請刑事警察局嚴厲打擊犯罪，將不肖業者繩之於法！」

謝金河說，詐騙集團透過YouTube製造乍看像是先探投資週刊頻道的節目，公開指稱他罹患肺癌末期，要告訴投資人賺錢的明牌。在YouTube點擊超過20萬，不得不對Google及YouTube提出嚴正抗議。本報資料照片