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北投汽車衝撞4機車 1人無呼吸心跳經搶救仍傷重不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治，1人昏迷，另1人清醒，皆送醫治療，警方目前仍持續調查釐清確切事發經過。

台北市消防局表示，今早10時36分獲報，承德路、文林北路口發生汽機車事故，救護人員到場發現3名傷者，年約40歲男子已無呼吸心跳，送往榮總搶救，另名年約40歲男子意識不清，送往振興醫院救治，年約70歲男子則意識清醒，送往榮總治療。

警方表示，初查事故是白色汽車因故衝撞前方4輛機車，釀成其中3名騎士受傷，其中1男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍於中午12時許傷重不治，全案持續釐清中。

台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
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台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市北投區承德路、文林北路口今早10時許發生死亡車禍，一輛白色汽車失控衝撞前方4輛機車，導致3名騎士受傷，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者李隆揆／翻攝

榮總 車禍 北投

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