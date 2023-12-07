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影／山羌受困五米深蓄水池 警民下水救援

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

山羌疑似跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，屏東縣潮州警分局獲報趕往，與熱心村民借用工具並協助山羌脫困，過程因中山羌懼怕人類顯得十分驚慌，初步查看該山羌並無明顯外傷，讓山羌野放回山林，化解迷途山羌落難記。

「這裡有一山羌受困請警方救援！」潮州警分局來義分駐所警員羅吉良2日上午9點接獲報案，二峰圳第二分流蓄水池內發現落難成年山羌，疑飲水時因邊坡陡峭不慎跌落，該蓄水池約有5公尺高且有積水，在水淺處山羌著地努力彈跳不斷嘗試逃出蓄水池，但牆體過高山羌無法靠自身力量跳出，因而受困亟需援助。

 警方趕抵現場後，換上雨鞋並向當地熱心居民借用鋁梯及長桿網袋等工具試圖協助山羌脫困，一旁熱心村民加入協助，最後山羌疲累行動變得緩慢將其捕獲，經檢視山羌受到驚嚇，無受傷即再次將山羌抱至山坡處野放。

警方今提醒，民眾如果在屏東縣內遇到有動物受傷、受困或發現遭不當對待的動物，都能立即撥打「1959」全國動物保護專線通報或諮詢。

山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困。圖／警方提供
山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困。圖／警方提供
山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困，山羌獲救後野放回到山林。圖／警方提供
山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困，山羌獲救後野放回到山林。圖／警方提供
山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困。圖／警方提供
山羌疑跌入來義鄉二峰圳分流蓄水池受困其中，警方獲報後與民眾合力協助將山羌脫困。圖／警方提供

山羌 屏東縣 野放

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