「家中」走失1小時？男報警尋老父 警狐疑到場一看真有千坪
高雄岡山前天接近中午，前鋒派出所接獲朱姓男子報案，聲稱93歲老父親在家中走失，找了一個多小時仍下落不明，警方納悶之餘到府協助，原來朱家是占地上千坪的「砂石場」，所幸，一小時內，警順利隨鞋跡找到摔傷爬不起身的朱父，並送醫檢查，結束這場驚魂記。
據悉，前天朱男焦忙跑來派出所報案，一開始，警員還無法置信，朱男老父居然會是在岡山區自「家」走失，還找了一個多小時之久，內心原本遲疑一個家能有多少地方可躲藏，隨朱男到府後，員警心中的謎團瞬間消失。
岡山分局指出，朱男「家」住偌大的砂石場中，占地至少上千坪，好在當天沒下雨，員警能仔細先從住家識別朱父鞋印，並依循蹤跡尋找，幸運在一小時內，順利於砂石堆旁的草叢，找到不慎摔傷的朱父，並立即通知消防員到場協助救援，將朱翁送往醫院檢查。
警方提醒，家中若有長者，應隨時多加關懷照顧，亦可以讓長者攜帶智慧型手錶或是定位裝置，以利發生走失情況時，可以即時定位，協助長者平安返家。
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