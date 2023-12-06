聽新聞
test
0:00 / 0:00
「就是愛龍！」娃娃機店成目標 他偷哥吉拉與黑薔薇龍警追回
施姓男子因對「龍」類型的公仔情有獨鍾，上個月在娃娃機店涉嫌偷走2座龍類公仔。員警受理店家報案後，昨天循線查獲涉及行竊的施男，警詢後依竊盜罪嫌法辦。
台南市警五分局實踐派出所員警，11月21及23日受理娃娃機店家報案，位於北門路娃娃機台上擺放的名貴公仔「一番賞-哥吉拉」及「遊戲王-黑薔薇龍」遭竊，市值分別為7千元及1萬5千元。
警方受理後立即調閱監視器，發現21日下午5點及23日8點，同一名男子連續行竊後騎機車離去。經過兩個禮拜鍥而不捨追查，員警昨晚查獲40歲的施姓男子到案，一併追回遭竊的2座公仔。
據了解，施男對「龍」類型的公仔情有獨鍾，當日經過時一時忍不住而順手牽羊。
分局長陳宇桓呼籲，近來選物販賣機業者經常將名貴兌換品放置於機臺上方，吸引顧客夾取商品兌換，此舉雖造成顧客選購便利，但也大幅增加有心人士順手牽羊風險，建議業者應設置帶鎖的置物櫃，勿將物品直接置於機台外部，引起不法之徒覬覦，增加遭竊風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言