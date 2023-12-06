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「就是愛龍！」娃娃機店成目標 他偷哥吉拉與黑薔薇龍警追回

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

施姓男子因對「龍」類型的公仔情有獨鍾，上個月在娃娃機店涉嫌偷走2座龍類公仔。員警受理店家報案後，昨天循線查獲涉及行竊的施男，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警五分局實踐派出所員警，11月21及23日受理娃娃機店家報案，位於北門路娃娃機台上擺放的名貴公仔「一番賞-哥吉拉」及「遊戲王-黑薔薇龍」遭竊，市值分別為7千元及1萬5千元。

警方受理後立即調閱監視器，發現21日下午5點及23日8點，同一名男子連續行竊後騎機車離去。經過兩個禮拜鍥而不捨追查，員警昨晚查獲40歲的施姓男子到案，一併追回遭竊的2座公仔。

據了解，施男對「龍」類型的公仔情有獨鍾，當日經過時一時忍不住而順手牽羊。

分局長陳宇桓呼籲，近來選物販賣機業者經常將名貴兌換品放置於機臺上方，吸引顧客夾取商品兌換，此舉雖造成顧客選購便利，但也大幅增加有心人士順手牽羊風險，建議業者應設置帶鎖的置物櫃，勿將物品直接置於機台外部，引起不法之徒覬覦，增加遭竊風險。

台南市警五分局追回「一番賞-哥吉拉」、「遊戲王-黑薔薇龍」。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局追回「一番賞-哥吉拉」、「遊戲王-黑薔薇龍」。記者黃宣翰／翻攝
施姓男子徒手涉嫌竊取，放在娃娃機台上的高價公仔。記者黃宣翰／翻攝
施姓男子徒手涉嫌竊取，放在娃娃機台上的高價公仔。記者黃宣翰／翻攝

娃娃機 風險 北門

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