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性專區設置惹議 嘉市文史工作者老地圖述說公娼故事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市議會昨天通過議員提案性專區可行性評估，引發關注熱議。文史工作者、嘉義市「100年前古民藝店」老闆高振興，收藏61年前老地圖，當時嘉義在現今番仔溝有公娼妓女戶，被稱為四弄仔（因為有4棟房子並列），地方耆老說，日治到光復初期有公娼存在。

「嘉義早期有公娼，有圖為證」，68歲的高振興喜歡收藏古文物，尤其是台灣文化財，除經營古民藝店，也常在臉書發表古文物的故事，與同好、民眾分享，對議會通過性專區可行性評估，他臉書貼出1張嘉義老地圖，上有記載公娼妓女戶，被稱為四弄仔。

高振興說，1962年嘉義地圖顯示，有特殊行業風化區妓女戶，嘉義人都稱此地區叫四弄仔，因為有四棟房子並列，就是現在番仔溝友愛路地區，4棟名稱：「夢花樓」、「龍宮」、「百花樓」、「萬花樓」，當時是有營業執照的合法行業。

有網友說，過去讀國小4年級時，因為講了「龍宮」，被實習老師甩耳光，4棟房子有1棟是他國校同學家開的。高振興公布老地圖述說公娼故事，勾起許多老嘉義人共同記憶。

林姓耆老說，阿里山腳下的嘉市，日治時期伐木、製材業興盛，木材商有錢，嘉市又是山海產集散消費地，娛樂業興盛，日治時期番仔溝就有「慰安婦」，光復後變妓女戶，1950年代最興盛，有牌照妓女30多，加上無牌照百餘人，嫖妓消費5至10元，當時後火車站運輸需求大量勞工，許多居民來自嘉縣、雲林沿海。

當時嘉縣市未分治，嘉市是縣治所在地，妓女許多來自沿海，1982年縣市分治，「許家班」人稱媽祖婆許世賢禁妓女戶，從此合法妓女戶走入歷史，但性交易產業仍在地下活躍，嘉市酒家茶室多，過去有知名美人座，後有坐檯的茶室（茶店仔），如今性交易產業地下化，背後有黑道兄弟保護收費，隨著城市現代化，工商服務社會，合法妓女戶消失，取而代之是地下色情交易。

嘉市議會通過性專區可行性評估，引發關注熱議，「100年前古民藝店」老闆高振興，收藏61年前老地圖，當時嘉義在現今番仔溝有公娼妓女戶，被稱為四弄仔（因為有4棟房子並列）。圖／高振興提供
嘉市議會通過性專區可行性評估，引發關注熱議，「100年前古民藝店」老闆高振興，收藏61年前老地圖，當時嘉義在現今番仔溝有公娼妓女戶，被稱為四弄仔（因為有4棟房子並列）。圖／高振興提供

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