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領150萬申請護鈔 遭回警車非小黃

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市長蔣萬安表示，如果民眾有需求，可以尋求警方協助護鈔。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安表示，如果民眾有需求，可以尋求警方協助護鈔。記者余承翰／攝影
農曆春節將至，民眾至銀行提領大筆現金機會增加，有民眾日前去郵局提領150萬現金，申請護鈔竟遭冷回「警車不是計程車」，議員調閱資料也發現，台北市14個警分局護鈔方式都不同，質疑不應讓民眾無所適從。台北市長蔣萬安表示，如果民眾有需求，可以尋求警方協助護鈔。

警察局長張榮興也表示，員警用詞的確不妥將予行政懲處，但員警護鈔是協助戒護存提款，民眾要使用自己的車輛，不能讓民眾坐進警車。

蔣萬安赴議會總質詢，議員柳采葳問蔣，有一位陳姓民眾日前到民生東路的郵局提領150萬現金，經郵局人員提醒請求員警協助護鈔，不過當時員警竟回她說「警車不是計程車，無法協助護鈔」，結果這位民眾只能再度將150萬現金存回去，先自行回家。

柳采葳質疑，員警護鈔政策明顯有不合理之處，有些分局偏好警用機車護鈔；也有員警使用警車載送民眾幾百公尺距離；也有員警是步行陪同民眾，呼籲應訂明確規範，包含金額及護鈔方式。

警察局長張榮興坦言，這名員警回應申請護鈔民眾的說法的確不對，警車可以協助護鈔戒護勤務，但不能載送申請民眾。若有警分局用警車載送民眾護鈔，是不符規定，這部分有便宜行事之嫌。

警察局表示，員警實行護鈔應展現警察「專業及親民」形象，以「護送存提款安全抵達」為核心任務，且基於安全考量，不宜以警用巡邏車輛載送民眾，將持續要求員警執勤過程應委婉告知事由，避免產生誤解。

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