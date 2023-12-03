北宜公路3車對撞！兩門小車衝對向車道 1女乘客受傷送醫

今天上午7時20分許，位於北宜公路2段15-50號附近的宜蘭頭城鎮發生車禍，疑似天雨路滑，1輛宜蘭往新北方向行駛的白色馬自達兩門小車，不慎衝到對向車道，與奧迪車對撞，白車反彈力道又波及後方車輛，造成奧迪車上1名女乘客受傷送醫。

警方調查，當時宜蘭往新北行駛的前後兩輛車，謝姓男駕駛(37歲)開著馬自達自小客車，衝到對向車道，與1輛由吳姓女駕駛(34歲)開的蒼鷹灰奧迪，兩車發生對撞，由於撞擊力道過猛，馬自達車反彈撞到後方同向往新北行駛，由陳男駕駛(31歲)的自小客車。