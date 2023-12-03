影／中壢家樂福量販店賣場大火 員工顧客30人逃生

桃園市中壢區中華路家樂福量販店B1地下一樓今天清晨突然失火，由於地下一樓商場放置大量商品，火勢濃煙一發不可收拾，當時商場員工10人及顧客20人驚覺逃生，119接獲大量報案電話，出動大批警消灌救，已控制火勢，幸無人員受困，大量商品付之一炬，目前控制火勢，大批警消仍在灌救撲滅殘火中。

中壢區中華路的家樂福中原店為一家24小時營業量販店，地上3層、地下3層RC結構建築，今天清晨3時59分在B1地下一樓商場內部商品突然失火，賣場員工和有的顧客立即發現驚叫，在店方員工協助立即疏散逃生，因賣場商品堆放，火勢夾雜濃煙竄出，火勢一發不可收拾，大批商品付之一炬，警消出動消防人員出動56人，消防及救護車輛26車，全面拉水線灌救撲滅火勢。