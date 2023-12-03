影／中壢家樂福量販店賣場大火 員工顧客30人逃生
桃園市中壢區中華路家樂福量販店B1地下一樓今天清晨突然失火，由於地下一樓商場放置大量商品，火勢濃煙一發不可收拾，當時商場員工10人及顧客20人驚覺逃生，119接獲大量報案電話，出動大批警消灌救，已控制火勢，幸無人員受困，大量商品付之一炬，目前控制火勢，大批警消仍在灌救撲滅殘火中。
中壢區中華路的家樂福中原店為一家24小時營業量販店，地上3層、地下3層RC結構建築，今天清晨3時59分在B1地下一樓商場內部商品突然失火，賣場員工和有的顧客立即發現驚叫，在店方員工協助立即疏散逃生，因賣場商品堆放，火勢夾雜濃煙竄出，火勢一發不可收拾，大批商品付之一炬，警消出動消防人員出動56人，消防及救護車輛26車，全面拉水線灌救撲滅火勢。
桃園市消防局人員表示，起火點在地下一樓賣場深處，當時員工10人和顧客20人發現緊急逃生疏散，幸無人員受困或傷亡，火勢在清晨5時6分控制，由於地下一樓賣場殘火仍大量濃煙冒出，消防員仍持續灌救滅火，並全面處理殘火，賣場大量商品付之一炬，損失不貲，將等殘火熄滅，由火調人員調查真正起火原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言