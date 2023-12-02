獨／新北耶誕城車潮多 民怒計程車招呼站變免費休息站

新北市歡樂耶誕城近來吸引大批民眾前往朝聖，不少民眾搭乘捷運、公車，也有民眾搭乘計程車，不過民眾離場時前往周邊新站路計程車招呼站皆被拒載，民怒計程車不載客不該占用招呼站。新北市交通局回應，計程車招呼站是供計程車排班載客使用，計程車駕駛任意拒載最高可罰1200元。

新北市歡樂耶誕城近來每晚吸引大批人潮前往，但有民眾向本報投訴表示，離場時前往附近的板橋新站路計程車招呼車準備搭車，但每台車都拒載，認為計程車司機若要休息應該另尋適當場所，而不是將招呼站當作休息站使用。

記者日前實地前往查看，只見一字排開約有十台以上小黃停在招呼站內，停不下則停在前後紅線區，但因此處為計程車招呼站不見警方取締。而當記者試圖搭車，只見招呼站內司機在車上睡覺、吃飯或滑手機，司機並搖手示意不載客，無法順利搭車。