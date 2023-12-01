嘉義梅山老翁失蹤 搜救隊下切250米陡峭溪床找到他
嘉義縣梅山鄉太平村一名81歲獨居賴姓老翁，前天從住家外出後遲未返家，居住於日本女兒因連繫不到老翁，通報警消協助搜救，嘉縣消通知嘉縣救難協會協尋，昨今2天加派人力申請台南市特搜隊搜救犬，及出動空拍機擴大搜尋，今天中午於250米陡峭溪床發現老翁，已明顯死亡，詳細事故原因待警方調查釐清。
縣消防局指出，11月28日9點50分，接獲日本賴姓女華僑報案表示，81歲父親於梅山鄉太平村住家附近走失請求協尋，因賴姓老翁走失地點不明確，即先通知嘉義縣救難協會派員協尋，昨今2天再加派人、車，且申請台南市特搜隊搜救犬，及出動空拍機擴大搜尋。
梅山分隊表示，今天中午12點10分，在梅山鄉太平村往紅南坑溪床下，發現失蹤老翁外套，12點15分於溪床發現失蹤老翁已明顯死亡，搜救人員立即架設繩索，下切250公尺陡峭溪谷，運用器材、裝備固定搬運該名老翁上岸，家屬拒絕送醫，現場後續交由警方處理。
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