嘉義梅山老翁失蹤 搜救隊下切250米陡峭溪床找到他

嘉義縣梅山鄉太平村一名81歲獨居賴姓老翁，前天從住家外出後遲未返家，居住於日本女兒因連繫不到老翁，通報警消協助搜救，嘉縣消通知嘉縣救難協會協尋，昨今2天加派人力申請台南市特搜隊搜救犬，及出動空拍機擴大搜尋，今天中午於250米陡峭溪床發現老翁，已明顯死亡，詳細事故原因待警方調查釐清。

縣消防局指出，11月28日9點50分，接獲日本賴姓女華僑報案表示，81歲父親於梅山鄉太平村住家附近走失請求協尋，因賴姓老翁走失地點不明確，即先通知嘉義縣救難協會派員協尋，昨今2天再加派人、車，且申請台南市特搜隊搜救犬，及出動空拍機擴大搜尋。