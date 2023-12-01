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南機場國宅火警釀1死2傷 里長嘆：死者身障 住民多弱勢
台北市萬華區中華路二段南機場一處5層樓國宅，今天早上近10點發生火災，據了解，起火點位在4樓，釀成一人死亡2人送傷送醫，當地新忠里長邱文龍說，死者為身障人士，因為行動不方便而受困火場。現場救出6男6女共12人、疏散40人，火勢於10點17分撲滅。
邱文龍表示，國宅多半為經濟弱勢民眾，這名60多歲死者是住在4樓隔成3間的雅房，同住還有70多歲、50多歲的室友，發生火警時，50多歲的室友外出，而70多歲的順利逃生，至於60多歲的死者，因為是身障人士才會受困火場釀悲劇。
據消防局指出，4樓起火燒損家具及雜物，燃燒面積約20平方公尺，消防局派出22輛消防車、2輛救護車、78位人員到場滅火，4樓救出的70歲老婦，送往台大醫院，而5樓救出的90歲長者送往和平醫院救治。
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