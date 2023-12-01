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影／職業大賭場偽裝網路團購倉儲 新北警攻堅查獲45人到案

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑事警察大隊接獲情資於新北轄內有職業賭場流竄，案經深入追查發現，發現該址係以網路團購倉儲作為掩護，假網路團購名義「掛羊頭賣狗肉」暗藏地下職業賭場，日前持搜索票前往查緝，當場查獲賭場負責人余姓女子等4人及賭客41人，共45人到案。警詢後依賭博罪嫌將余女等4人移送新北地檢署偵辦，賭客依違反社維法裁罰。

據了解，該地下職業賭場為掩人耳目、避免警方注意，利用一個會員近三千人的地區性知名網路團購倉儲作為掩護，因該倉儲常有大量面交顧客人潮，能掩護頻繁出入賭客人流，因此選定作為賭場據點，於日前先行以通訊軟體聯繫賭客前往不特定處所集合，再以交通專車接送，藉以避人耳目，規避警方查緝。

新北市刑大日前會同三峽警分局共組專案小組，連日蒐報、確認該賭場據點後，由新北市保大霹靂小組幹員以優勢警力強勢攻堅，一舉搗破職業大賭場，經清查後發現在場賭客總歲數高達一千歲，見霹靂小組荷槍實彈，強勢攻堅，許多年長賭客直呼「驚死人。」

警方當場查獲賭場負責人余姓女子（66歲）及負責清注工作人員共4人及賭客41人，共計查獲45人，並查扣麻將40張、骰子9粒、監視器鏡頭3支、監視器螢幕1個、本票1本、帳冊1本、賭資26萬2600元等證物，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大表示，警方除了強力掃黑、肅槍、打詐及緝毒以外，也絕不容許賭場在新北市流竄，賭博係導致民眾傾家蕩產，甚至衍生不法暴力等犯罪起因，對社會治安影響甚鉅，新北警方必定全力予以掃蕩，給民眾一個安居樂業的環境。

新北市三峽區以網路團購倉儲作為掩護，假網路團購名義「掛羊頭賣狗肉」暗藏地下職業賭場，新北市刑大會同三峽警方及保大霹靂小組幹員強勢攻堅一舉破獲逮45人，查扣賭具和賭資26萬餘元。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區以網路團購倉儲作為掩護，假網路團購名義「掛羊頭賣狗肉」暗藏地下職業賭場，新北市刑大會同三峽警方及保大霹靂小組幹員強勢攻堅一舉破獲逮45人，查扣賭具和賭資26萬餘元。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區以網路團購倉儲作為掩護，假網路團購名義「掛羊頭賣狗肉」暗藏地下職業賭場，新北市刑大會同三峽警方及保大霹靂小組幹員強勢攻堅一舉破獲逮45人，查扣賭具和賭資26萬餘元。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽區以網路團購倉儲作為掩護，假網路團購名義「掛羊頭賣狗肉」暗藏地下職業賭場，新北市刑大會同三峽警方及保大霹靂小組幹員強勢攻堅一舉破獲逮45人，查扣賭具和賭資26萬餘元。記者王長鼎／翻攝

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