聽新聞
test
0:00 / 0:00
輔駕又撞！國1台中奧迪駕狠撞緩撞車 車頭全毀、蠍腳歪了
又是輔助駕駛惹禍？昨晚9點多，國道一號台中北上大雅路段176公里處，一輛奧迪撞上施工緩撞車，車頭嚴重毀損，有「蠍子」稱號的緩撞車也嚴重凹陷，所幸無人受傷。警方調查，詹姓駕駛稱開啟行車輔助駕駛系統，經檢測無酒駕，進一步車禍原因有待釐清。
昨晚9點多，32歲詹男駕駛一輛白色奧迪行經國一北上176公里大雅路段，行駛內側車道，不明原因追撞前在內側車道移動施工的高速公路局委外施工廠商的緩撞車。
由於撞擊力道猛烈，奧迪車頭幾乎全毀，「蠍子」緩撞車尾嚴重凹陷，原本呈曲線型的蠍子鋼腳硬聲對折，怵目驚心，所幸無人受傷。詹男稱，車內有開啟行車輔助駕駛系統。
國道警方表示，事故殘骸遍及內、中線、外側車道，交通事故於深夜10點35分排除，進一步肇事原因有待調查釐清，二名駕駛人皆無酒精反應。
另，今早7點多，國一南向223.2公里外側路肩，31歲廖男駕駛營業半聯結車，車上未載貨，行駛中突然冒煙，車輛停在外側路肩後起火燃燒，所幸無人員受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言