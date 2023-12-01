輔駕又撞！國1台中奧迪駕狠撞緩撞車 車頭全毀、蠍腳歪了

又是輔助駕駛惹禍？昨晚9點多，國道一號台中北上大雅路段176公里處，一輛奧迪撞上施工緩撞車，車頭嚴重毀損，有「蠍子」稱號的緩撞車也嚴重凹陷，所幸無人受傷。警方調查，詹姓駕駛稱開啟行車輔助駕駛系統，經檢測無酒駕，進一步車禍原因有待釐清。

昨晚9點多，32歲詹男駕駛一輛白色奧迪行經國一北上176公里大雅路段，行駛內側車道，不明原因追撞前在內側車道移動施工的高速公路局委外施工廠商的緩撞車。

由於撞擊力道猛烈，奧迪車頭幾乎全毀，「蠍子」緩撞車尾嚴重凹陷，原本呈曲線型的蠍子鋼腳硬聲對折，怵目驚心，所幸無人受傷。詹男稱，車內有開啟行車輔助駕駛系統。

國道警方表示，事故殘骸遍及內、中線、外側車道，交通事故於深夜10點35分排除，進一步肇事原因有待調查釐清，二名駕駛人皆無酒精反應。