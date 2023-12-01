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法籍情侶彎刀縱走迷路獲救 違反登山自治條例屏縣開罰
法國情侶檔男38歲、女30歲，兩人來台找親友，23日到屏東縣霧台鄉霧霧頭山，展開「彎刀縱走」，26日迷路向家屬求救報案，消防局陸、空兵分多路搜救，28日兩人獲救。屏東縣消防局調查，情侶檔違反屏東縣登山活動自治條例，未申請入山、未辦理登山保險，將舉發開罰。
彎刀縱走路線是屬於中級山探勘路線，難度相當高，消防隊員獲報上山救援，光是抵達就要3天路程，該路段沒有路徑，瘦稜路線，沿途架繩索攀爬，無水源，參與搜救消防隊員是雙腳被岩壁割傷，相當艱辛。
28日情侶檔獲救後，消防局展開調查，經查發現情侶檔違反屏東縣登山活動管理自治條例第4條、第6條。沒有辦理登山申請、沒有登山綜合保險。根據自治條例第9條，可處6千元以上3萬元以下罰鍰；第11條可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
消防局表示，當天現場開罰舉發，法籍情侶檔有15天的陳述意見權利，接獲陳述意見後將召開事故會議決議裁處金額。
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