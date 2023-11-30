澎湖瓦硐漁港火燒船 船長救火全身50%燒燙傷送醫
澎湖籍漁船「新發財12號」，今天近中午時在瓦硐漁港區內發生火燒船，火勢雖在20分鐘內撲滅，但船隻幾乎全毀，郭姓船長救火不慎，全身50%燒燙傷送醫，起火原因待調查釐清。
澎湖縣政府消防局於是在近中午11時29分受理民眾報案指稱，白沙鄉瓦硐村碼頭有1艘漁船起火燃燒，火勢在風勢助燃下，一發不可收拾，請求派遣人車前往搶救。
消防局獲報後，立即派遣第二大隊、白沙、西嶼及馬公分隊共計6車11人前往搶救，由副大隊長王思源負責現場指揮；勤務人員到達現場後立即部署水線搶救，在11時43分撲滅，船隻甲板與船艙幾乎全毀，64歲郭姓船長全身約50%燒燙傷，由消防救護送往三軍總醫院澎湖分院急救。
警消初步調查，「新發財12號」漁船起火時，郭姓船長當時正在船上進行網具等整理，在救火時還不慎遭燒燙傷送醫，確切失火原因尚待調查釐清。
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