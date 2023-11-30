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長髮妹停機車被2車夾擊硬擠 網出主意這答案令人笑了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

一名長髮妹在網路社團貼文，指將機車停在停車格內，2小時下課後牽車，卻發現被2機車硬擠氣炸，上網求助解方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
一名長髮妹在網路社團貼文，指將機車停在停車格內，2小時下課後牽車，卻發現被2機車硬擠氣炸，上網求助解方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
一名長髮女大生在網路社團貼文，指將機車停在停車格內，2小時下課後牽車，卻發現被2機車硬擠，其中1車還擠不進去停一半，因機車無法牽出，讓長髮妹氣炸拍照貼文詢問解方，有網友笑指「這時候需要一位男友」；警方則指若遭他人移車致拖吊，車主可檢舉相關事證申訴，若機車受損亦可檢證求償。

一名丘姓女大生在臉書社團「爆料公社公開版」貼抱怨文並附照，指這種停車硬擠的到底能不能制裁一下，丘女指本來剛好停在一個停車格裡，一下課回來才過兩小時，就發現有兩台車硬擠，還有一台車擠不進去就停一半，真的要被氣死了，我的車都牽不出來，真的很沒水準。

貼文引發網友熱議，不少網友附和指「我一定拉出來讓車子躺路邊睡覺」、「把他的車簽到紅線叫警察開單」、「直接拖出來放路邊，讓它自生自滅」、「先拍照，直接拉出來」。

有網友則笑稱，「這時候你需要一位男友，剩下的事就不是你的事了」；有網友則提醒「要先確定好，是不是他移動車，有很低機率他也是被別人移動的機車」、「車有受損就報案，證據確鑿」、「停好時可以先拍照，然後立中柱鎖龍頭，安全帽鎖車廂掛旁，疑似被移動過報警」。

高市交通大隊警方指出，若有原本停於停車格內而遭人移車導致機車遭拖吊，車主可檢具相關照片事證，逕向高雄市政府交通局提出申訴辦理，以維護自身權益。

警方同時建議，機車若因停在停車格內，遭硬擠而有擦損，建議車主可檢具事證提出，提出民事損害賠償。

一名長髮妹在網路社團貼文，指將機車停在停車格內，2小時下課後牽車，卻發現被2機車硬擠氣炸，上網求助解方。圖／取自臉書社團「爆料公社」
一名長髮妹在網路社團貼文，指將機車停在停車格內，2小時下課後牽車，卻發現被2機車硬擠氣炸，上網求助解方。圖／取自臉書社團「爆料公社」

車主 爆料公社

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