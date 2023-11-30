影／台南大埔街餐館廚房清晨冒火煙 大批消防人車趕往灌救
台南中西區大埔街一餐館今天清晨4時34分傳出火警，消防局據報後調派大批人車趕抵現場，發現1樓鐵皮建物，後方廚房不明原因冒出濃煙，破門入內灌救，消防人員搜索後，當時餐館並無人員在內，立即出水搶救，火勢約40分鐘後撲滅，消防局指出，起火原因仍待進一步調查。
案發時，不少鄰居起床，見狀紛紛打電話報案，一度傳出附近工地2樓傳出火警，消防局人員趕往現場後，確認是餐館起火，發現起火點是在後方廚房，立即出水搶救。隨後，商家據報也趕到現場，焦急的探視現場狀況，不解餐館何以冒出火煙。
消防局調查，餐館為1樓鐵皮建物後方起火，燃燒面積20平方公尺，隔壁也遭波及煙燻5平方公尺，幸無人員受傷。商家也因財損，申請火調，釐清起火原因。
現場消防人員滅火搶救的同時，轄區市警二分局也派警力4名到場，在大埔街兩側交通管制及車流疏導，火勢約5時26分撲滅。
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