78人上當...網拍模型公仔不出貨 高雄女出獄1年再詐騙
高雄楊姓女子經營網拍，以帳號「qsdrhuk1-2」在露天市集專賣動漫、電玩模型及玩具公仔，2020年初，楊女明知周轉不靈無力進貨，卻仍以「預購」知名販售，1年多來204件商品入單進帳，她卻不出貨，共有78人受騙上當；案經受害人提告，橋頭地方法院判楊女4年2月徒刑，並沒入不法所得。
判決指出，早在2014年，楊女就申設帳號「zerhjkl 」，於露天拍賣網站以刊登「代購代理版海賊王商品」，並貼上胞兄帳戶收款，當時網友下單匯款後。卻遲遲收不到貨向她提告，當年楊女因此坐監服刑3年3月，並在2019年初假釋出獄。
沒想到，出獄1年後，楊女竟故技重施，以2015年用其母個資申設的帳號「qsdrhuk1-2」網拍預購商品玩具公仔，公仔單價從400元至8400元不等，網友匯款後楊女卻不出貨，自2020年1月8日至2021年9月13日，有多達78人購買204件商品，楊女不法獲利約70萬。
經網友報案提告，有人匯款1萬3300元買兩件公仔，卻僅收到其中一件6650元的公仔，也有人匯款1萬150元，卻僅收到1750元的商品，檢方以詐欺罪偵結起訴。
橋頭地方法院法官審酌，楊女五年內就因觸犯詐欺罪入監服刑，卻仍反覆犯行，應加重其刑，而本次楊女詐欺78人，僅向其中5人達成和解，共犯下204罪，各處約1年左右徒刑，法官最終判楊女應執行刑4年2月，並沒收不法所得。此外，楊女還得面對受害人一一向她提告民事損害賠償，不僅得入獄，末後還是得一一還債。
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